NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Arctic Monkeys, es una banda británica de rock, formada en Sheffield, Reino Unido. El grupo está compuesto por el guitarrista principal y vocalista Alex Turner, el guitarrista Jamie Cook, el baterista Matt Helders, y con Nick O’Malley en el bajo. Su primer álbum, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, fue galardonado en 2007 como el “mejor álbum británico”.

El segundo álbum de la banda, Favourite Worst Nightmare, se lanzó el 23 de abril de 2007 y vendió más de 225 mil copias en su primera semana de lanzamiento, además de ser nominado para el Mercury Prize de 2007. El quinto y más exitoso álbum de la banda, es conocido como AM, es el más vendido, con salida el 15 de julio de 2013. La banda también ganó los premios a mejor banda británica y mejor álbum británico en los Brit Awards de 2008 y 2014. El 11 de mayo de 2018 después de cinco largos años lanzan su sexto disco de estudio Tranquility Base Hotel & Casino. Arctic Monkeys son generalmente considerados parte de la escena post-punk revival, junto a bandas como Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs y Bloc Party. Comenzaron a ser conocidos a través de maquetas hechas por sus seguidores y distribuidas por internet. Son considerados como uno de los primeros eventos que alcanzó la atención pública vía Internet, por lo que se les catalogó como "la banda que pudo haber cambiado el mercado de la música". Su primer sencillo después de haber firmado con Domino Records, I Bet You Look Good on the Dancefloor, fue lanzado el 17 de octubre de 2005 y fue directo a la primera posición en el UK Singles Chart, superando a Sugababes, McFly y Robbie Williams en el proceso. Cuatro meses y tres días después hicieron su primera aparición en el semanario New Musical Express. Su segundo sencillo, When the Sun Goes Down fue lanzado el 16 de enero de 2006 y también fue directo a la primera posición en el UK Singles Chart, vendiendo 38, 922 copias. El increíble éxito de la banda, alcanzando sus dos singles iniciales la posición número uno sucesivamente sin promoción ni marketing llevó a algunos a pensar que podría significar un cambio en cómo las nuevas bandas podrían alcanzar el reconocimiento en el futuro. Discografía: Tranquility Base Hotel & Casino (2018). AM (2013).