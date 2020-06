Al Larguero

En este tiempo, no hay necesidad de ser demasiado inteligente para captar el manipuleo de los hombres del poder. No es preciso un gran conocimiento de los temas, solamente el discurrir de la imaginación y la intuición que va quedando con el golpe de la experiencia, porque durante generaciones se ha forzado a la gente a no pensar, sobre todo a los que sufren por el desamparo intelectual, a los que viven prisioneros de un sueño, a los que se ven impedidos de usar el tiempo para reflexionar.

Quienes vivimos buceando en dichas ajenas y en pensamientos que intentan influenciarnos, alcanzamos a sacar la cabeza aunque nadie nos escuche protestar, porque el pueblo está para sumar y seguir los lineamientos de los que mandan, no tiene la gente ni voz, ni voto y la del futbol menos, ahora más que nunca, pues no podrá posarse en las tribunas de los estadios. Será solo esclavo de consumo televisivo y otros medios en un deporte que tira, en México al menos, hacia la gran mediocridad. Sin ascenso, saturado de extranjeros, con la pandemia encima, con la problemática económica asfixiando a su gente, con pérdidas cuantiosas, con ideas simplonas, nuestro futbol enfrenta un verdadero dilema. Los equipos absorben pérdidas como pueden y se preparan al paso siguiente que no es halagador, después de salir del futbol virtual que solo es un refugio tecnológico y esperando al menos respuestas para la mitad de preguntas que todo mundo se hace. ¿Cómo van a sobrevivir los equipos? Santos no escapa. Ahora mismo con Atlas trata de enderezarse y respirar. Lo que no agrada a la gente, que esperaba el mismo plantel, con algunos juveniles campeones y esa sangría que se pretende para alivianar al club rojinegro, adelgaza a los locales. Trueques, de acuerdo, los tiempos lo exigen. Pero viene el joven Govea que no está por encima del nivel que ya se tiene en defensa. Sin embargo, amenazan con llevarse a Valdés y Aguirre, sin que haya reciprocidad de ese nivel, lo que induce a comprender que los dueños, privilegiando el negocio, benefician a los tapatíos.. ¿Por qué no enviaron a Ulises Cardona y sí lo vendieron a Tigres? El futbol es un negocio y el joven Aldo, encargado del tenderete local, no declara nada porque está sujeto a lo que le ordenen desde Guadalajara y ademas porque los medios limitan la difusión de ideas extremas y crean espacios de valores compartidos, donde la gente tiene que ubicarse, así que no extrañaría que Santos se deshaga de alguna de sus figuras en pro de un buen ingreso, porque ahora la misión es de sobrevivencia y una concentracion de fuerzas creativas o un singular asalto al banco de las ideas. Con repechajes y doce en la puja campeonil, con extranjeros hasta en la sopa, sin gente en la tribuna, sin ascenso, con probablemente hasta cinco cambios por equipo en partidos, sin la estridencia de las inversiones, con ausencia de ideas revulsivas, caminaremos por un atajo hacia terrenos de la mediocridad, donde habremos de vivir con el espíritu de un mundo ficticio y con el ánimo de poseer la magia de los encantadores de serpientes. Alejandro Tovar [email protected]