Vocalista de la Banda MS tiene síntomas de COVID-19

El vocalista de la Banda MS, Oswaldo Silvas, reveló que ha presentado síntomas del COVID-19, por lo que se sometió a una prueba para descartar que esté contagiado. "No me han dado los resultados de la prueba, pero todo indica que sí es COVID", declaró el cantante de 43 años durante una transmisión en vivo de Facebook.

El oriundo de Sinaloa mencionó que pese a tener signos similares de la enfermedad, aseguró estar bien.

"Afortunadamente los síntomas pesados ya quedaron atrás, ya ahorita no tengo fiebre, no me duele la cabeza, no me duele el cuerpo, podría decirse que ya estoy bien, no me siento mal para nada, ahorita sí todavía me doy cuenta que agito cuando hablo, que fue el síntoma que más me pegó, hace tres días si no podía ligar tres palabras, cuatro palabras sin cansarme, ahorita estoy bien gracias a Dios", indicó.

Silvas afirmó haber permanecido en casa durante toda la cuarentena, sin embargo, contó que decidió salir a hacer ejercicio y fue ahí cuando comenzó a sentir síntomas.

"Al siguiente día del primer día de las clases de box, me sentí todo molido, adolorido con dolor muscular y todo el rollo, entonces dije es lo normal de lo aporreado de la clase, aparte de la bola de años… ese día la pase con malestar muscular y pensé que era por lo de la clase y pasaron dos, tres días y el dolor no se quitaba", detalló.

Oswaldo mencionó que al contarle al doctor que también padecía de salpullido, éste le mencionó que debía ser dengue, por lo que el líder de la Banda MS continuó con sus actividades cotidianas como salir al súper. Pero al pasar nueve días, notó que se agravaron los dolores de cabeza y la fiebre no bajaba, por lo que consultó nuevamente a su médico y le dice "que tenía todos los síntomas del COVID".

El cantante quiso dar a conocer su situación de salud con la finalidad de advertir a las personas que estuvieron en contacto con él.