Cubrebocas salvan vidas: Premio Nobel

El Premio Nobel de Química, José Mario Molina, recomendó utilizar el cubrebocas porque es uno de los medios más importantes a nivel mundial para prevenir el COVID-19; "ha salvado miles de vidas", afirmó.

En videconferencia, encabezada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el científico mexicano aseguró que el cubrebocas detiene el paso de las partículas conocidas como "aerosoles", que pueden transportar el virus y en países, como Estados Unidos, este instrumento salvó 66 mil vidas al hacer obligatorio su uso.

"Por supuesto que recomiendo el uso de cubrebocas. Pero si están en casa, no lo necesitan, pero si van a salir, sí me lo pongo; si vas a estar con mucha gente cerca, sería importantísimo que se usara. Es una crítica muy dura que le ha hecho al presidente Trump, lo que haría es recomendar que los líderes usen la máscara", dijo al ser cuestionado si le recomendaría al presidente Andrés Manuel López Obrador, utilizar el cubrebocas.

Explicó que hay una diferencia enorme respecto a usar o no el cubrebocas, "pues antes se pensaba que sólo debía usarse si uno estaba enfermo de COVID-19 para evitar contagios. Pero no. Ese es un grave error. Es muy importante usarlo. Simplemente al hablar, para evitar que salgan partículas, que transporten el virus, y contagien", enfatizó.

El ingeniero químico de la UNAM reveló que llevó a cabo, junto con un grupo de colegas estadounidenses una investigación, en la que demostraron que el uso de cubrebocas sí reduce el número de contagios, cuyos resultados, incluso, fue publicado en un artículo.

"En Estados Unidos no habían solicitado el uso de cubrebocas como algo obligatorio, y lo que se ve en Nueva York, es que subieron los contagios. Cuando establecieron su uso de manera obligatoria, cambió totalmente la curva de contagios, al grado de que salvaron como 66 mil vidas", sostuvo.

Sobre la Ciudad de México, comentó: "Ojalá de esa manera se puedan reducir los contagios. Si no, sí habrá más contagios", advirtió.

De manera puntual explicó que este aditamento debe utilizarse en el Metro y otros sistemas transportes, en los que por el número de personas que viajan no se respeta la sana distancia.

Explicó que no sólo las gotículas de saliva transmiten la enfermedad, sino que las partículas PM 2.5, también llamadas aerosoles, acarrean el COVID-19.

Al preguntarle si no fue un acto de irresponsabilidad que al principio de la pandemia las autoridades no priorizaran el uso del cubrebocas, Mario Molina explicó que no, porque se siguieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), instancia que no sabía sobre los resultados de las investigaciones que realizaron sobre la enfermedad.

"Lo que es muy reciente con el COVID fue que se pudo comprobar, que esas partículas muy pequeñas, llevan al coronavirus, y lo interesante es que antes no le hubiéramos hecho caso (…) estas partículas muy pequeñas salen al hablar no solo al toser o estornudar", precisó.