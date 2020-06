Presenta Morena queja ante INE contra Alfaro y Dante Delgado

Morena presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja en contra del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y del senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, por el presunto uso indebido de recursos públicos, calumnia, violación al principio de imparcialidad y violencia política.

La representación morenista ante el Instituto acusó a ambos de "calumniar" no sólo a Morena sino al presidente Andrés Manuel López Obrador y de contratar propaganda para hacerlo, en promoción personalizada del gobernador.

Los dichos y acciones denunciadas se dieron en el marco de la confrontación verbal entre todos esos actores políticos luego de las movilizaciones violentas en Jalisco en protesta por el asesinato, en el municipio de Ixtahuacán de los Membrillos, del joven Giovanni López, y el posterior abuso policiaco contra manifestantes, caso en el que el mandatario Alfaro acusó al presidente y a Morena de buscar desestabilizar la entidad.

Entre otros elementos, en su queja Morena denuncia como supuesta "propaganda política" con uso de recursos públicos un mensaje en la red social Twitter publicado el 5 de junio por el senador y líder de MC, Delgado Rannauro, en el que se acusó una campaña contra el gobierno jalisciense.

De acuerdo al partido quejoso esa denuncia del legislador es "una apología a la violencia", al calificar de levantamiento, motín o sedición una expresión ciudadana.

También se denunció la presunta irregular colocación de espectaculares que aparecieron en la zona metropolitana de Guadalajara la semana pasada, en el que aparecen la figura de un lobo y de caperucita, con mensajes como "Ya déjate de cuentos. No tengo trabajo. Yo tengo otros datos" y otros con la leyenda "¿Lobo estás… ahí? Para tu cuento. Me has fallado, yo creía en ti… Andrés Manuel te queremos fuera del gobierno".