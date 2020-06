VIDEO: Detienen a mujer tras atacar a sobrina de Michael Jackosn

Por medio de redes sociales ha comenzado a circular un video que muestra a una mujer ser detenida tras ser señalada de apuñalar en diversas ocasiones a la sobrina de Michael Jackson, Yasmine, en un presunto ataque racial.

Yamsine Jackson, compartió a finales de mayo en su cuenta de Instagram, fotografías que muestran severas lesiones en su cabeza, tras supuestamente haber sido apuñalada por una mujer en Las Vegas, Nevada, EUA.

Recientemente se han difundido imágenes que muestran a la mujer identificada como Angela Bonell, de 22 años, ser sometida y arrestada por policías, mientras a un costado se encuentra tirada y herida la nieta de Joe Jackson, Yasmine.

"Fui apuñalada 7 veces porque "soy negra". Esta mujer me persiguió y comenzó a apuñalarme. Ella dijo que era porque yo era negra y eso es todo lo que podía escuchar mientras me apuñalaba. No puedo mover mi cuello en absoluto. Tengo miedo de estar sola. Le pedí a la gente que me ayudara porque ella me estaba apuñalando y nadie me ayudó. Hasta que alguien lo hizo, en realidad algunas personas lo hicieron y estoy agradecido por eso. Ruego a Dios que si tienes algún tipo de odio en tu corazón hacia los negros, lo sanes. No me merecía esto, nadie se lo merece", escribió Yasmine en su publicación de Instagram el 31 de mayo.

Según detalla The Sun, vecinos de la zona dijeron a las autoridades que escucharon gritos e insultos por parte de Bonell hacia Yasmine, mientras la agredía físicamente. Tiempo después transeúntes se acercaron a ayudar a Jackson sometiendo a la otra mujer.

De acuerdo a declaraciones de Bonell a la policía, ésta negó llevar un arma blanca con ella; sin embargo, Yasmine dijo que tras ser perseguida e insultada por ésta, Angela sacó de su bolso un cuchillo con el que la apuñaló en varias ocasiones.

"Cuando me alcanzó, sacó un cuchillo y comenzó a cortarme y apuñalarme. Estaba sangrando, perdí energía mientras trataba de luchar. Finalmente, algunas personas comenzaron a gritarle y un chico la detuvo. Cuando aparecieron los policías, la arrestaron", detalló Yasmine de 25 años a medios estadounidenses.