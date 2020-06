Para Empezar

Hoy se anunció el primer refuerzo del Santos Laguna para él Apertura 2020 de nuestra tan extrañada (digan lo que digan) Liga MX. Se trata de Ismael Govea, lateral derecho que viene del Atlas. No entraré en detalles, el chavo vendrá a pelear un puesto y el tiempo nos dirá si fue una buena decisión traerlo.

Este tipo de fichajes es lo que seguramente veremos en Santos y en la mayoría de los equipos en estos tiempos de vacas flacas que se avecinan. Las dos ventanas de fichajes de este 2020 serán sin duda alguna las más escasas en fichajes y las más abundantes en préstamos o intercambios de la historia, es normal pues ver que en el grupo Orlegi esto siga sucediendo a una escala mayor a lo que ya venía dándose.

Si alguna afición no debería entrar en pánico por tener un Mercado flojo y un plantel quizá nada escandaloso es la del Santos Laguna, Los Guerreros han salido campeones con toda clase de planteles, no miento, los ejemplos ahí están. A lo que voy es que no podemos descartar que el plan le pueda salir a los dirigentes del Santos y más que nada por los datos que empiezan a arrojar los reinicios de la actividad futbolera en Europa. Dicen los que saben y se clavan que en el 2020 ganarán más los equipos físicos que los de clase, que es el año de los que planean mejor y tienen proyectos, lo anterior el Santos lo cumple a cabalidad por la forma de trabajar de su entrenador y la forma de gestionar de su directiva.

El enemigo de lo que se viene es que noto a un gran sector de la afición santista desilusionada, el estilo del modelo de negocio albiverde no acaba de entenderse y penetrar lo suficiente. La nueva normalidad abre la posibilidad de que el Club Santos se comunique mejor con su afición. En este espacio escribí alguna vez que faltó comunicar bien el cambio de proyecto de Grupo Modelo a Grupo Orlegi y que eso generó y genera el clima de malestar constante de un sector de la afición. Esta situación abre la posibilidad de esta vez hacerlo mejor. Se tiene que ser claro con los abonados y con toda la afición.

La afición santista jala parejo pero prefiere un “hoy toca remar juntos” que seguir anunciando como refuerzos apuestas a futuro y/o movimientos estratégicos, se cansaron ya de que los mensajes sean escasos y que cuando los hay son casi siempre contradictorios a lo que se espera y eso desilusiona mucho. Estos tiempos difíciles le regalan la oportunidad al Santos Laguna de reconectar con su gente.