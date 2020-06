Desmiente AMLO supuesta muerte de 'El Mencho'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la semana con su habitual conferencia matutina con medios de comunicación; esta ocasión, desde Xalapa, Veracruz.

Al inicio del acto, el gobernador Cuitláhuac García señaló que la salida de la entidad ante la pandemia de COVID-19 será posterior a la del resto del país, dado que el primer caso en el estado se registró un mes después del primer contagio en México.

García afirmó que las autoridades sanitarias de Veracruz siguen las indicaciones de la autoridad federal, a quien dio su total respaldo y confianza en la estrategia seguida.

En ese sentido, llamó a los gobernadores a cerrar filas y no formar bloques opuestos a tal estrategia federal.

"No coincidimos con la versión de algunos gobernadores, pensamos que no es momento de hacer grupos. Sinceramente, me parece hasta una intención como golpista, separatista", dijo Cuitláhuac García.

Ya en ronda de preguntas y respuestas, López Obrador confirmó que fue "solo un rumor" la supuesta muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba que había sido detenido este personaje o que había fallecido. Mentiras, todo esto que está sucediendo son mentiras o noticias falsas", dijo el mandatario durante la "mañanera".

Sin embargo, advirtió que todo aquel que viole la ley será castigado y aseguró que su estrategia de seguridad dará paz y justicia al país, además de que no habrá impunidad.

Cabe recordar que desde el pasado viernes se divulgaron versiones "extraoficiales" de que "El Mencho", uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, había muerto o había sido arrestado.

Oseguera Cervantes es el fundador y líder de la organización criminal CJNG y es acusado por Estados Unidos de tres cargos de narcotráfico. A finales de 2018, el Gobierno estadounidense duplicó la recompensa máxima ofrecida, de 5 a 10 millones de dólares, por su captura.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo del crimen organizado dedicado al narcotráfico y tráfico de armas, el cual fue creado como un brazo armado del Cártel de Sinaloa bajo el nombre de Los Mata Zetas.

Se dice que "El Mencho" fundó su imperio en unos cuantos años durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), tras separarse del Cártel de Sinaloa con la finalidad de formar su propio grupo dedicado al tráfico de drogas, extorsión, secuestro, cobro de piso y saqueo de combustibles.

Según autoridades de México y Estados Unidos, así como investigaciones periodísticas, esta organización opera en 25 de los 32 estados de México, aunque su mayor presencia está en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Jalisco.

Algunas investigaciones y reportes de autoridades estadounidenses señalan que el CJNG trafica drogas naturales y sintéticas por el litoral del Océano Pacífico desde Estados Unidos y Canadá y hasta Sudamérica.

Además, investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) revelarían que desde 2014 ha concretado operaciones en países de Asia y Oceanía.

La DEA incluyó al CJNG en la lista de organizaciones criminales trasnacionales, específicamente dentro de las cinco prioridades del Gobierno, que va a crear un grupo de especialistas que tratará de combatir a estas entidades.