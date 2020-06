'Hice las denuncias sobre caso Paulette' Piden salida de López Obrador

A propósito del estreno en la plataforma de Netflix de la serie "Historia de un crimen. La búsqueda", en donde se habla sobre el caso de la niña Paulette, la senadora Lilly Téllez recordó la entrevista que hizo en 2010 a la madre de la pequeña, Lisette Farah.

En su cuenta de Twitter, Téllez dijo que hace 10 años hizo las denuncias sobre el caso Paulette.

"En el año 2010 hice las denuncias sobre el caso Paulette. Felipe Calderón era Presidente de México y Peña Nieto, Gobernador del Estado de México. Después, en 2016, volví a denunciar cuando Peña Nieto era Presidente de México", escribió.

En otro mensaje, la senadora recordó la columna que se publicó titulada "Sobre la cama de Paulette" en donde habla del encuentro que tuvo con Farah.

"Obviamente no registré la habitación, pero me consta que el cuerpo de Paulette no estaba en dos lugares: entre el colchón y la base de madera, ni al pie de la cama donde finalmente apareció", escribió en ese entonces en su columna.

Y agregó: "Paulette medía un metro y pesaba 15 kilos; en la primera posición un bulto habría sido evidente, y en la segunda quedaría expuesta a simple vista. No percibí algún olor extraño, simplemente no olía a nada. De las pijamas… no podía afirmar ni negar que estuviera ahí, no lo recuerdo".

En el texto, la ahora senadora por el PAN, recordó que se ofreció a contar la historia de Paulette y que entrevistó a Lisette Farah en la habitación de la niña para sensibilizar al público.

"En cuanto conocí a Lisette Farah, le pedí que llamara a su esposo para platicar con ellos antes de iniciar la entrevista. El esposo llegó; le expliqué que grabaríamos en la habitación de Paulette, que era necesario sensibilizar al público, conocer a Paulette a través de sus juguetes, sus trabajos de escuela; en fin, su espacio de vida", indicó.

Agregó que Mauricio Gebara se negó a salir en la entrevista: "¡Yo no… mi imagen… yo ando mucho en la calla… yo no!".

En la columna, Téllez escribió que Lisette Farah y ella se sentaron sobre la cama de Paulette para la entrevista.

"Una cama nueva que Paulette apenas había estrenado. Ella se dio cuenta de que había una mancha grisácea en el centro de la cobija: una mancha circular, aunque irregular, del tamaño de mi mano, como tierra seca… No soy experta en lenguaje corporal; tampoco conozco a Lisete Farah en lo personal, pero me pareció una madre angustiada, desesperada y al mismo tiempo fuerte y esperanzada en que su hija aparecería… viva", se lee en el texto.

"Era evidente que la recámara y en sí toda la casa habían sido el escenario, por lo menos, de un delito", agregó.

Y finalmente escribió: "Esperemos que no crucifiquen a "chivos expiatorios" en la urgencia de resolver un caso que puede afectar la imagen de un aspirante a la candidatura presidencial".

La investigación sobre el caso Paulette concluyó que la menor de cuatro años murió accidentalmente al quedar atrapada entre el colchón y la base de su cama, donde fue hallada nueve días después de su desaparición.

Al menos 500 automovilistas realizaron esta tarde una caravana sobre Paseo de la Reforma en protesta contra las políticas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Haciendo sonar los cláxones de sus vehículos desde el Auditorio Nacional y el Ángel de la Independencia hasta el Palacio de Bellas Artes, los automovilistas reclamaron que se ha incrementado la pobreza y la desigualdad, que ha habido un mal manejo de la economía y que el gobierno del mandatario, "nos lleva a la ruina y nos tiene enfrentados".

Hubo quienes, desde sus vehículos, avanzando sobre Avenida Juárez para dar la vuelta a la Alameda Central, reclamaron "Nos estamos muriendo de hambre".

Muchos eran comerciantes, otros profesionistas y empresarios que durante la contingencia por el coronavirus están enfrentando dificultades para sostener sus negocios.

Los reclamos iban desde la inseguridad, el manejo de la economía, el desabasto de medicamentos, hasta por el supuesto comunismo del régimen y lo que consideraba la imposición de la llamada ideología de género, el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"No nos dejan trabajar. Yo soy comerciante. Vine a decirle al señor López Obrador que nos deje trabajar porque nos estamos muriendo de hambre. A cada rato van y nos recogen las cosas", dijo Guadalupe Sánchez, quien tiene una tienda de vestidos de novia en La Lagunilla.

Los automovilistas, algunos a bordo de vehículos de lujo, que pertenecen al Frente Nacional Anti-AMLO circularon entre las 10:30 de la mañana y las 13:00 horas. La mayoría daba vuelta al circuito de la Alameda Central y tocaban los cláxones de sus vehículos.

"Esta es una proclama nacional. Queremos que López se vaya por sus 50 mil muertos, los más de 19 millones de desempleados, los 50 millones de pobres que viven en la miseria", dijo Pablo Romero Becerril, quien coordinó el avance de los vehículos en Juárez y Eje Central.

Cientos de automovilistas se manifestaron la mañana de este domingo en Tampico contra las políticas públicas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A las 11:00 horas comenzaron a reunirse en el estacionamiento de una tienda comercial, en la zona cercana al Aeropuerto Internacional "General Francisco Javier Mina".

Con la entonación del Himno Nacional y al grito de "¡Fuera AMLO, Fuera López!", comenzó la manifestación mientras hondeaban banderas tricolores. Después se dirigieron a sus vehículos y dio inicio una caravana rumbo a la avenida Hidalgo, dirigiéndose hasta los terrenos de la feria.

En la fila de vehículos se apreciaban cartulinas y mantas con mensajes como los siguientes: "Fuera AMLO", "AMLO eres Presidente no el dueño de México", "Renuncia ya" y "Vete ya", entre muchos otros. Por la tarde del sábado también hubo protestas en Ciudad Victoria y Matamoros.