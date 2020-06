Se pronuncian gobernadores panistas por acuerdo a favor de democracia

Los gobernadores del Partido Acción Nacional se pronunciaron por un Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo que se traduce, establecieron a través de un comunicado, en libertad para gobernar desde lo local, con soberanía política y suficiencia económica.

Lo anterior, "mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden, y no sólo mediante la actual fórmula de la ley de coordinación fiscal, a todas luces vetusta, inequitativa e injusta".

Los mandatarios, agrupados en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), afirmaron que México vive tiempos de zozobra y que el país enfrenta una doble emergencia:

"En primer lugar, sanitaria, donde la pandemia ha infectado a 142 mil personas y matado a 17 mil. En segundo lugar, económica, pues la pandemia ha dejado sin ingresos a más de 12 millones de mexicanos y enviará a la pobreza a más de 10 millones. Es decir: la quiebra económica de miles de familias nos enfrenta a una emergencia social".

Llamaron a evitar que este escenario se convierta en las próximas semanas, "en una emergencia humanitaria donde emerja la violencia y la ingobernabilidad" y afirmaron que la República padece una asechanza a sus instituciones y a su democracia que no debe ser minimizada ni, menos aún, ignorada".

Enfatizaron que México no puede desandar "el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad. No hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica".

Para los mandatarios panistas este Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo significa libertad para vivir en un país democrático, en el que se respete la pluralidad de las opiniones discrepantes, "y no se satanice o descalifique las tareas propias de la oposición, y el ejercicio de contrapesos y equilibrios propios a una democracia".

Agregaron que además significa libertad para que México se mantenga como un país de leyes, y no vuelva a ser propiedad de la voluntad caprichosa de un solo hombre.

"Libertad para pensar y expresarse, disentir y criticar, sin ser señalados como enemigos. Libertad para elegir y votar sin temor, mediante instituciones electorales libres, confiables y respetadas, no amedrentadas".

Se pronunciaron a favor de la libertad patrimonial, sin confiscaciones o expropiaciones que brinden a las y los mexicanos garantía sobre su patrimonio "libertad de vivir sin miedo, en donde el Estado sea garante de la seguridad de las familias y de la gente honesta, no al revés".

Indicaron que el acuerdo que lanzan significa la libertad de un país en donde ser mujer deje de constituir un peligro y una desventaja, libertad para construir una economía que sea no sólo estable, sino también potente, donde cada hogar sienta sus beneficios y cada mexicano vea reflejado en sus bolsillos el producto de su esfuerzo y su trabajo.

"Libertad para que el estado defienda la creación de empleo desde la sociedad y no la combata. Libertad para que el sector privado trabaje, invierta y produzca, apoyado por el gobierno y no perseguido por él. Libertad para invertir en un país que brinde certeza, pues respeta el Estado de Derecho y no cambia las reglas a mitad del juego.

"Libertad para que cada persona trabaje en la formalidad, con la garantía de acceso a la salud, a una pensión, al crédito y pueda también desarrollar así todo su potencial.

Libertad para iniciar un negocio contando con el apoyo del gobierno y no a pesar de su gobierno. Libertad para exportar, para salir al mundo, para competir y ganar. No para quedarnos encerrados".