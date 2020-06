SU SALUD BUCAL

¿La pandemia continúa, cuánto tiempo? "Podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca", dijo a mediados de mayo el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan. No sabemos, definitivamente continuar con todas las indicaciones que hemos escuchado una y otra vez, no relajarnos, ni hoy ni nunca. Solicitar amablemente a las personas que no lo hagan, que se protejan, con todo el respeto debido, así nos cuidamos todos, es por el bien de todos. Es una realidad, de todos los tiempos.

Higiene en general, en tu persona, en tu casa, en tus aparatos, ropa, etc. Lavado de manos constantemente, ya que todo lo que tocas está contaminado, de muchísimas cosas, una puerta que ha sido tocado por muchas manos, solo imaginen! Así como la distancia adecuada con tu semejante, evitar las conglomeraciones, las reuniones grandes. Pasan los días y los especialistas en el tema, descubren más cosas. Sabemos que son gotas las que por medio de la tos, estornudo, el habla, la respiración salen al exterior y nos contaminan, y estas son de diferentes proporciones, las gotas grandes se caen por gravedad rápidamente, y las pequeñas pueden quedarse un tiempo en el aire e inocularse, y son las que pueden entrar más profundo hasta los pulmones, otro de los análisis que han hecho es que mientras más tiempo dures en un lugar contaminado, es el mayor problema, así mismo si en ese lugar está cerrado, no hay ventilación, hay clima, esto es más peligroso, recuerda al estar cerrado, respiras lo que los demás exhalan, la recomendación es ventilar tu casa, tu oficina, si no lo puedes evitar entonces no estés mucho tiempo en un lugar cerrado y conglomerado. Recuerda si viajas en camión, hacia tu trabajo exagera los cuidados. Si trabajas en una empresa, que tiene comedor para el tiempo de comida, tengan su distancia controlada sepárense, un buen espacio, Otro punto muy importante es el uso de cubrebocas, hay de diferentes tipos, debes tener cuidado en cómo lo usas, tiene que cubrirte medio rostro, incluyendo la nariz, además es desechable al menos que sea de tela, si es así procura que sea de tela gruesa o triple tela. Mascarilla, ya es un cubre boca más especializado, para uso hospitalario, como la mascarilla eclipse, la KN95. Utiliza lentes, o protectores para tus ojos, es muy importante también cuidarlos. No nos relajemos, ha sido duro, la historia de otras pandemias nos demuestra que las personas al relajarse, estas repuntan, estamos cansados de tanto confinamiento, estamos en el pico de la curva de la epidemia, las personas de primera línea, los médicos, salubridad, seguridad, están cansados, y la comunidad estamos muy cansados del confinamiento, necesitamos tener mucho cuidado en esta etapa, seguir cuidándonos " no nos relajemos" al hacerlo va a repuntar, no hemos salido de esta, por tu seguridad, la de tu prójimo, la de tus hijos, cuídate. Recuerda las recomendaciones de salud, si tienes diabetes, hipertensión, exceso de peso, adulto mayor, exagera los cuidados. Ten buenos hábitos de vida: aliméntate bien, haz ejercicio, duerme bien, no consumas alcohol en exceso, asoléate unos 10 minutos diariamente, para estar en las mejores condiciones posibles de salud. lávate las manos constantemente, no te toques la cara, la nariz, los ojos. Recuerda que aún no hay vacuna. Cuídate, si tenemos que trabajar, salir, hacerlo con responsabilidad y respetar a nuestros conciudadanos. Además, existe la enfermedad, muchas personas no lo creen, por tal motivo seguimos sin controlar la pandemia.