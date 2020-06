la columna del perro

LA TOS POR ASMA CARDIACA

En los perros existen dos tipos de asma, "alérgica" (heredada frecuentemente, como los seres humanos) y "cardíaca" (causada por algún problema en el corazón).

De los dos tipos de asma es mucho más frecuente la de tipo cardiaco especialmente en perros que sobrepasan los diez años de edad, con sobrepeso y poco ejercicio, o bien en los perros jóvenes en cuyo caso el padecimiento es casi siempre de tipo hereditario, como en la raza Bulldog por ejemplo.

La causa principal del asma cardíaca se debe a que el corazón no funciona correctamente, ya sea porque el corazón está crecido, porque sus válvulas no funcionan correctamente, porque haya sufrido de un infarto o por otras causas no determinadas.

Por lo tanto… dado que la sangre no circula por el cuerpo a la velocidad requerida, los productos de desecho que se filtran normalmente a través de los vasos linfáticos, pasan a los tejidos vecinos o circundantes.

Cuando esto ocurre, el fluido linfático llena los espacios de aire de los pulmones y entonces causa una neumonía traumática.

La primera señal característica es la tos. Existe además otra serie de síntomas como lo son… que el perro ya no tenga la misma energía, se canse con facilidad y jadea de forma muy notoria y sonora.

Al examinar los pulmones y el corazón encontraremos ruidos cardíacos anormales que confirman lo observado clínicamente a simple vista.

En casos muy avanzados el paciente tiene mucho malestar y tiende a no estar echado mucho tiempo, pues prefiere estar sentado o al menos con la cabeza hacia arriba, pues siente que se ahoga.

Con el tiempo puede haber acumulación de fluido en el abdomen a esto se le llama "hidropesía" y debajo de la piel en las partes bajas, cuello, pecho y en las patas, a esto se le llama "edema".

El pronóstico si el tratamiento se inicia a tiempo alargará y mejorará la vida del paciente desde meses hasta años, dependiendo de cada organismo y lo avanzado de cada caso en particular.

Una vez que se detecta esta anomalía debe de ser continuo y hecho solamente bajo la supervisión de un veterinario.

Siempre los veterinarios tratamos de tener la cultura de la prevención al igual que en las personas por lo que recomendamos una dieta adecuada tomando en cuenta, la raza, peso y actividad física.

Sugiero en lo personal a la gente que saque a pasear a su mascota, pues esto es benéfico para los dos, para la mascota y para el dueño, ya que nos sirve de relajación y de ejercicio, si esto lo hacemos de una manera periódica, estaremos tratando al menos de tener una mejor calidad de vida como lo dije anteriormente tanto el dueño como su mascota.

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

La vida se divide en 4 partes: amar, sufrir, luchar y vencer. el que ama, sufre. el que sufre, lucha, y el que lucha vence.