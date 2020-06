Música, el refugio para pasar la pandemia

Para aligerar el encierro durante la pandemia, las personas están recurriendo a la música para realizar actividades como lavar trastes, hornear panqué de plátano, cortarse el cabello, ayudarle a los niños con la escuela y, por supuesto, hacer home office.

De acuerdo con Spotify, entre el 17 de abril y el mismo día de mayo, los usuarios de la plataforma multiplicaron por 15 la creación de listas de reproducción con canciones para trabajar desde casa, en comparación con los primeros días del pasado mes de marzo.

Para las actividades laborales a distancia, las personas escuchan Work From Home, de Fifth Harmony en colaboración con Ty Dolla $ign; es la canción más añadida a esas playlists.

Otras canciones populares son 9 to 5, de Dolly Parton; Blinding Lights, de The Weeknd; Light On, de Maggie Rogers;10,000 Hours, de Dan + Shay y Justin Bieber; Boss Bitch, de Doja Cat; Delicate, de Taylor Swift, así como The Less I Know the Better, de Tame Impala.

La música clásica también es una de las favoritas para trabajar, y sobresalen las sonatas de Beethoven y Bach, también la versión del pianista Lang Lang de Para Elisa.

Si de limpiar y lavar trastes se trata, las bandas sonoras para hacer el aseo se incrementaron más de 40% en todo el mundo. Los usuarios de Spotify crearon 940 mil listas para hacer estas actividades.

Las canciones más populares incluyen Uptown Funk, de Mark Ronson y Bruno Mars; No Scrubs, de TLC; Roar, de Katy Perry; Toxic, de Britney Spears; Mr. Brightside, de The Killers, y Work, de Drake y Rihanna. En México, Amor Prohibido, de Selena es una elección muy popular, así como Brillas, del músico León Larregui.

Hornear también es buena terapia durante esta cuarentena, por lo que la creación de listas con esta temática aumentó 120%.

Algunos sencillos populares para esto son Sunday Best, de Surfaces; Banana pancakes, de Jack Johnson; Watermelon Sugar, de Harry Styles; Sugar, de Maroon 5, y Everything I Wanted de la estadounidense Billie Eilish.

Y como el panqué de plátano se puso de moda, ahora existen 2 mil 750 listas de canciones sobre este postre en Spotify.

En los dos meses de encierro a la gente le creció el cabello y como los negocios están cerrados, hubo un alza de 50% en las carpetas para inspirar a las personas a convertirse en estilistas por un día.

Algunas de las canciones más populares con palabras clave en los títulos de las listas como "corte", "tintura" y "teñido" son Complicated, de Avril Lavigne; Sugar, We're Goin Down, de Fall Out Boy; The Middle, de Jimmy Eat World; High Hopes, de Panic! At The Disco; Stressed Out, de Twenty One Pilots, y Hair Cutter, de Animal Collective.

Para ayudarles a los niños con la educación desde casa, los padres multiplicaron más de 10 veces la creación de playlists con temáticas de educación.

Entre las pistas más reproducidas sobresalen Supalonely, de BENEE y Gus Dapperton; Sucker, de The Jonas Brothers; Circles, de Post Malone, y Don't Start Now, de Dua Lipa.

Sin embargo, no todo es trabajo y nada de diversión: también hubo un salto de 1000% en las listas de canciones alrededor del videojuego de Nintendo Animal Crossing: New Horizons.

La música también transporta a épocas que se recuerdan con nostalgia. Tal vez por eso durante la primera semana de abril los usuarios de Spotify empezaron a escuchar más material del siglo pasado. La plataforma registró un incremento de 54% en la creación de listas con canciones de los años 50, 60, 70 y 80, pero particularmente de la primera década.

La búsqueda de éxitos de esa época puede estar relacionada a que la mayor cantidad de usuarios están en Europa y Estados Unidos, donde la pandemia de COVID-19 pegó más fuerte, particularmente a adultos mayores.

De acuerdo con David DiSalvo, experto en ciencia del comportamiento, la nostalgia está fuertemente ligada a la memoria, aunque pinta las cosas de una manera "más rosa" respecto a como realmente ocurrieron.

"La música, al igual que el olfato, tiene acceso directo a esa memoria nostálgica, y cuando habilitamos ésta podemos sentir un nivel de soporte que muchos de nosotros no estamos sintiendo en estos momentos, porque hay mucha inestabilidad", señaló el experto para el blog For the record de Spotify.

Entre los sencillos más buscados de décadas pasadas están El Rock de la Cárcel, de Elvis Presley, de los 50; At Last, de Etta James, de los 60, y Ain't No Sunshine, de Bill Withers, de los 70.

También repuntaron éxitos de los 80 como Take on Me, de A-ha, y Girls Just Want to Have Fun, de Cyndi Lauper.

Mambo No. 5, de Lou Bega, así como I Gotta Feeling, de los Black Eyed Peas tuvieron un alza en reproducciones entre las pistas de los 90 y de los primeros 10 años del nuevo milenio, respectivamente.

"Esta distracción juega un papel muy importante en nuestra salud, al darnos un descanso y nos permite recargarnos cuando estamos atravesando por un periodo de mucha ansiedad y estrés", agregó DiSalvo.

A diferencia de la tendencia global, en México los usuarios de Spotify no recurrieron a música tan nostálgica durante abril, ya que mantuvieron la tendencia hacia el reguetón y el pop.

Los temas más escuchados por los connacionales en estos meses fueron Ily (I Love You Baby), de Surf Mesa, un cover de Gloria Gaynor de los 70; Skechers, de DripReport; Death Bed, de Powfu, y Supalonely, de BENEE.

También destacan los temas Coronavirus, de iMarkkeyz y Cardi B, así como Para Lisa, de Urbøi, un reguetonero que utiliza como base la composición para piano de Ludwig van Beethoven.

Sólo hubo un material en español entre lo más escuchado: Con tus Besos, de Eslabón Armado.

A nivel mundial, México es la cuarta nación que más escucha Spotify, después de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU).

De los 50 millones de personas que usan plataformas digitales para reproducir música en el país, esa app tiene 85% del mercado; le siguen Apple Music (6%), Google Play (4%), mientras que el resto de las plataformas reportan 5.4%.

Los smartphones son los dispositivos predilectos para escuchar las canciones, con 98% de los usuarios, atribuible a la masificación de estos dispositivos y la disminución en el precio por megabyte de descarga en redes móviles, de acuerdo con CIU.

Los dispositivos permiten el consumo en cualquier momento y lugar, a diferencia de otros aparatos que requieren de una conexión de internet, como las computadoras de escritorio, las tabletas o los televisores inteligentes.

Los mexicanos usan las plataformas de audio, en promedio, 5.9 días a la semana.

"Este tipo de reproducción por internet ha consolidado su posicionamiento en el mercado como acceso a contenidos musicales, al transformar de manera radical la forma en que consumimos el producto.

"Sin embargo, su masificación efectiva dependerá de la adopción generalizada de la conectividad entre la población, la calidad y capacidad suficiente de la banda ancha para acceder efectivamente a estos contenidos, así como del poder adquisitivo y nivel de precios asequible en el acceso a plataformas", indicó CIU en el estudio Evolución del consumo de audio OTT en México.

Hasta el tercer trimestre del año pasado, las suscripciones a plataformas para escuchar música aumentaron 5% en comparación con el mismo periodo de 2018.

Sin embargo, con la pandemia de COVID-19, la población empezó a restringir sus gastos y ahora estos sitios digitales están ofreciendo paquetes más accesibles por introducción, con el objetivo de incentivar a los consumidores a desembolsar en este tipo de entretenimiento.

Por ejemplo, Spotify está ofreciendo su plan premium por tres meses gratis a personas que nunca hayan probado este paquete.

A su vez, Amazon Music también está ofreciendo tres meses gratis y después cobra una cuota de 99 pesos al mes.

Si bien México es el cuarto país con la mayor cantidad de usuarios de Spotify, por ciudades la capital es la que tiene el mayor número de escuchas a nivel mundial, por arriba de Santiago, Chile, y Nueva York, Estados Unidos. Esta urbe alcanzó este récord desde 2018.

Además, el año pasado, la aplicación sumó 50 millones de suscriptores en Europa; 37 millones, en Estados Unidos; 25 millones en Latinoamérica, mientras que en el resto del globo la cifra fue de 12 millones.

Números

*México es el cuarto país con la mayor cantidad de usuarios de Spotify, por ciudades la capital es la que tiene el mayor número de escuchas a nivel mundial. *El número de escuchas está por arriba de Santiago, Chile, y Nueva York, Estados Unidos. Esta urbe alcanzó este récord desde 2018. *El año pasado, la aplicación sumó 50 millones de suscriptores en Europa; 37 millones, en Estados Unidos; 25 millones en Latinoamérica, mientras que en el resto del globo la cifra fue de 12 millones. *Con la pandemia de COVID-19, la población empezó a restringir sus gastos y ahora estos sitios digitales están ofreciendo paquetes más accesibles por introducción. *Hasta el tercer trimestre del año pasado, las suscripciones a plataformas para escuchar música aumentaron 5% en comparación con el mismo periodo de 2018.