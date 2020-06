Y nuestros subagentes, disfrazados de emoticones, nos informan que aun cuando ni siquiera hay fecha para las elecciones para la renovación del Congreso local del Estado de Coahuila, los ánimos electorales se calentaron en Torreón, pues en días pasados se cuestionó la preferencia por algunos personajes de diferentes partidos políticos para ver cuál de ellos cuenta con la mayor simpatía y empatía de la sociedad de la Perla de La Laguna; y vaya que arrojaron datos interesantes. Y es que llamó la atención que de tres de los protagonistas dos son expanistas que en su momento juraron amor eterno al blanquiazul, y estos amenazan con tumbar al elegido del panismo local como diputado de la actual legislatura federal, ahora convertido en el morenista más prietito del arroz, Luis Fernando Salazar, que al parecer se equivocó de país y quizá pensó que la publicación era en Arabia Saudita, pues extrañamente todos sus 'likes' fueron de perfiles del Medio Oriente, por lo que quedó en tremendo ridículo y dejó al descubierto que sus tiempos del poder de antaño que le dio el blanquiazul pueden haber pasado a la historia y hoy está en plena época de vacas flacas y sin seguidores claros.

Razón por la que seguramente tuvo que recurrir a la compra de bots, lo que resultó un insulto para la inteligencia de los usuarios de las ciberredes que hoy más que nunca están inundadas de 'haters' que rápidamente evidenciaron al 'hooligan', mientras que quien pasó sin pena ni gloria fue el diputado federal José Ángel Pérez, quien al parecer solo estuvo de relleno en el sondeo llevado a cabo; sin embargo, el diputado local más expuesto del PAN, Marcelo Torres, también fue subido al cuadrilátero de las encuestas, lo mismo que el gerente de Simas y actual jefazo de los cheques en el estado, Xavier Herrera. La cosa es que, a decir de los subagentes, si algo va a pasar en las siguientes elecciones es que ni la guerra sucia ni los sondeos a la ligera de las inestables redes sociales servirán para medirles el agua a los camotes en términos de preferencia del electorado, ya que si algo ha aprendido la ciudadanía es que uno es el mundo virtual y otro el real.

*************

Nuestros subagentes, vestidos de inspector de la "Cuatro T", nos reportan que, aprovechando la pandemia, el superdelegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, cuya tarea principal es vigilar a los gobernadores de oposición, ha asomado la cara últimamente, pero no para dar a conocer apoyos federales ante la temible pandemia que nos trajo el molesto COVID-19; al contrario, solo se ha dedicado a propalar por las regiones donde realiza acciones a favor del partido de moda, Morena... No, perdón, se ha dedicado a asegurar que su jefazo, el presidente Andrés López Obrador, ha cumplido estoicamente en apoyar con recursos a los gobernadores quejosos que se agruparon en bloque, para que puedan enfrentar la contingencia sanitaria actual. Algo que ni él mismo se cree, pues de todos es sabido que antes y durante la contingencia el presidente López Obrador abandonó presupuestal y políticamente a estados como Coahuila, y endosó la responsabilidad financiera y sanitaria a cada entidad, que ni siquiera viáticos se les dio a los médicos que llegaron a Monclova para apoyar el combate al coronavirus, y así son innumerables los casos que comprueban la falta de apoyo. Don Reyes Flores, quien lo que menos hace es coordinarse, afirma que los siete "góbers", que se volvieron ocho, se han opuesto a las iniciativas de su patrón y que "la inversión federal ha sido importante para la contención del coronavirus y el colapso de los hospitales". Seguramente el funcionario federal se refiere a otro país, por ejemplo a Suecia.

*************

De acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de pocas pulgas, quien perdió los estribos fue el primer regidor del Cabildo de Torreón, Ignacio García, quien se la pasa justificando un día sí y otro también las pifias que ha cometido el Ayuntamiento en cuanto al tratamiento que le han dado desde el principio de la pandemia al horrible coronavirus y que, a decir de los especialistas en el tema, provocaron el disparo de contagios colocando a Torreón como el epicentro del COVID-19 en Coahuila. Y es que al parecer el regidor de los taxis está más preocupado por lo que ocurre en Saltillo que en la ciudad para la que despacha, pues cada que puede reclama y compara airadamente que en Torreón se realicen más pruebas para detectar coronavirus que en la ciudad del sarape, por lo que además de confundir la gimnasia con la magnesia don Ignacio se desgasta y deja al descubierto su desconocimiento o desinformación del tema del coronavirus, y es que al parecer no está enterado de que, de acuerdo con estudios serios, una de las estrategias más efectivas para contener a la pandemia es precisamente la aplicación masiva de pruebas, pues de esta forma se tiene una mayor certeza de cuántos casos existen en realidad para darles el tratamiento adecuado, incluyendo a aquellos que son asintomáticos, además de que el sentido común invitaría a deducir a cualquiera que aun cuando se aplicaran las pruebas al total de la población de Torreón, si el municipio hubiera cumplido al pie de la letra con las medidas dictadas por la Secretaría de Salud federal y estatal, los contagios serían mínimos y no como están, a la orden del día; pero por si esto fuera poco, don Nacho insiste en conocer los nombres y direcciones de cada uno de los contagiados, olvidando que es información reservada para protección del infectado y su familia, pues de hacerla pública se estarían violando sus derechos y sus garantías.

Luego de eso, más de un entrometido internauta saltó y le recordó a don García que en su función como edil nadie sabe qué hace, a excepción de acaparar las concesiones de taxis, ya que tiene registradas como concesionarias hasta a sus empleadas domésticas, así como los "trabajos" de intimidación por encargo, o su papel de negociador de aumentos en el pasaje para el transporte urbano. A decir de nuestros subagentes, en sus afanes de ser candidato a diputado local se ha dedicado a despotricar contra el "góber" de Coahuila, atribuyéndole responsabilidad en el alza de contagios, nada más y nada menos porque se están aplicando más pruebas. A decir de nuestros subagentes, García Castillo es uno de los ediles reprobados en el monitor de Cabildo por su nulo desempeño, nunca atiende a los ciudadanos, y con poco discurso se lanza como el Borras contra los opositores en los temas de los estados financieros o en las discusiones de los incrementos a la nómina. Otra faceta que le sacaron al primer regidor es que hace parte del clan de funcionarios que realizan "campañas negras" en redes sociales contra quienes les son incómodos. Total, es uno de esos que en lugar de ayudar resultan perjudicando más la imagen del alcalde, que justo ahora, y después de tanta regazón, como que da visos de querer sumarse a las acciones de contención de la pandemia en coordinación con las autoridades estatales y federales, pues le cala la percepción en contra que tiene ante la sociedad de que fue omiso para aplicar medidas preventivas.

*************

Y bien dicen que el miedo no anda en burro, y es que a casi dos años de que concluya la administración blanquiazul de Jorge Zermeño, nuestros subagentes, disfrazados de videocámaras del séptimo piso del edificio más caro de Torreón, nos informan que en días pasados este piso estuvo a reventar debido a que hubo una muy larga fila en la que los protocolos salieron sobrando, pues aseguran que sin cubrebocas ni sana distancia desfilaron una gran cantidad de trabajadores de hueso azul para dejar su papelería y participar en la evaluación que el municipio está llevando a cabo para palomear y sindicalizar a sus cuadros más firmes debido a que, a decir de los subagentes, los panistas ya sienten pasos en la azotea y saben que de aquí a que termine la administración prácticamente será la crónica de una muerte anunciada, pues al parecer tienen razones de sobra que les confirman que después del proceso electoral para elegir a quien tomará las riendas de la Perla de La Laguna a partir del 2022, no regresarán, quien sea el que gane, azul o no, por lo que con el apoyo de los dos sindicatos municipales, a quienes finalmente domaron luego de que misteriosamente se la pasaban manifestándose por todo y ahora ven la administración de don Jorge color de rosa, pretenden dejar a sus infiltrados con grandes remuneraciones para evitarles el bochorno de pasar a vivir en el error, por lo que dicen el camino para sindicalizarlos ya está planchado y las plazas serán puestas al mejor postor con el ánimo de "agradecerles" su cooperación a los secretarios generales, por lo que sin duda la oposición en el Cabildo (si es que existe) tendrá que ponerse las pilas para no dejarse madrugar.