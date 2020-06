López-Gatell, a panel de expertos de la OMS

Durante la conferencia nocturna, Hugo López-Gatell Ramírez mencionó que aceptará la invitación formal que le hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se integre a un panel de expertos del Reglamento Sanitario Internacional.

"Es un privilegio, como dije hace unas semanas, cuando se solicitó el beneplácito del gobierno mexicano, no lo interpreto como asunto personal, sino como un reconocimiento al gobierno de México por su actuar frente a esta y otras acciones de salud pública, un reconocimiento a la capacidad instalada en México en materia de salud pública a lo largo de varios años".

Al respecto, el epidemiólogo dijo a través de sus redes sociales que recibió "la carta de la @WHO (Organización Mundial de la Salud en español) que formaliza mi integración a la lista de personas expertas del Reglamento Sanitario Internacional. No es un cargo, es un encargo para el que no existen percepciones económicas".

Puntualizó que "la encomienda dura cuatro años y será de asesoría y consultoría técnica. Es un privilegio que no interpreto como un asunto personal sino como reconocimiento al Gobierno de México".