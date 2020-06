Asunto legal, no de negociación: Sheinbaum sobre caso Melanie

Ante la manifestación de algunos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para exigir la liberación de los policías vinculados a proceso por el caso Melanie, joven agredida durante una manifestación de la semana pasada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que es un asunto legal y no una negociación, por lo que hay que esperar a que concluya el proceso.

"Ahí lo que corresponde por ley, no es un asunto de negociación o no, si no, es el trabajo que hace la fiscalía y los jueces, y serán los jueces quienes impongan la sanción en este caso penal", señaló.

Expuso que el titular de la SSC, Omar García Harfuch, mantiene un constante diálogo con toda la policía, pues "él está al tanto de la policía, él conoce el sentimiento de la policía y está muy atento a sus compañero y compañeras y en este caso, es lo que determine, de acuerdo con la ley, la fiscalía y los propios jueces".