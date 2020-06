Abuelita campesina dona parte de su cosecha para afectados por COVID-19

Una mujer mayor que se dedica al campo, ha enternecido al público con sus acciones al donar parte de su cosecha a los afectados por COVID-19, en Perú.

Doña Albertina Flores Gonzáles, se presentó el mes pasado en el comedor popular de Pimpingos, en Cajamarca, junto con dos bolsas llenas de su propia cosecha, con la finalidad de entregarlas a quienes más lo necesitan ante la difícil situación que se vive por la pandemia del COVID-19.

"Aquí les traigo alguna cosita", dijo la residente de la comunidad peruana de Los Claveles, al ser recibida por trabajadores del comedor popular, el cual destina comida a aquellos que se han visto en la necesidad de permanecer en cuarentena por el virus, sin la posibilidad de trabajar para obtener recursos.

"Este caso, me hace recordar a mis abuelitas. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude evitar derramar una lágrima, y recordé que da más el que no tiene, que aquel que tiene y no da nada", comentó un trabajador de la Municipalidad Distrital de Pimpingos, quien además compartió la historia en redes sociales.