Youtubers conducen un Lotus bajo la lluvia en Puebla y chocan

Un par de youtubers mexicanos se han convertido en blanco de críticas y burlas por parte de internautas, tras chocar un auto deportivo al conducirlo bajo la lluvia. Imágenes que se han vuelto virales.

Conocidos por su canal ATRX Lifestyle, en YouTube, los jóvenes suelen compartir videos donde se les ve probar vehículos lujosos, como fue el caso del Lotus que terminó dañado tras sufrir el accidente.

El material que fue compartido por ellos mismos el miércoles, los muestra a ambos listos para probar al que describen como 'el auto de sus sueños', en las calles de Puebla, pese a la lluvia que invadía a la ciudad.

"Justo me traje el Lotus a la ciudad de Puebla, porque estamos en pandemia, el Lotus es un coche que me gusta manejar demasiado, así que me lo traje para dar un paseo. Ya estamos en el Lotus, qué bien se siente tenerlo prendido y ya de vuelta", se escucha decir a uno de los youtubers.

Sin embargo antes de finalizar el video, el conductor comienza a tener problemas con el carro debido al pavimento mojado.

"Está muy mojado el piso, se siente peligroso. No está acelerando como acelera normalmente. Está actuando raro", añade el joven antes de casi impactarse contra una camioneta.

Al haber esquivado el otro vehículo, el Lotus terminó estampándose contra la orilla de la carretera, lo que provocó que la parte delantera del lujoso carro quedará destruida. Tal como se aprecia en el video.

Por supuesto, las opiniones divididas por parte de internautas no se hicieron esperar, pues mientras algunos señalaban que fue culpa de los jóvenes, otros agregaron que fue una falla del carro.