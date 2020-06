Premier League celebra dos años de la llegada de Raúl Jiménez

Hoy, dos años y 39 goles después, el balompié inglés celebra que el delantero mexicano haya pasado de ser un préstamo a una compra, que ha cambiado la realidad deportiva de los Wolves.

En sus redes sociales, la Premier League dedicó un emotivo video al jugador surgido del América, con el mensaje: "Fortaleza, ritmo y astucia", características de un lobo y que bien han definido a Jiménez.

“Strength, pace, guile!”#OnThisDay in 2018 @Raul_Jimenez9 signed on loan for @Wolves pic.twitter.com/HO6sEIerGz