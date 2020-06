Plaga de pollos salvajes invade Nueva Zelanda, tras librarse del coronavirus

De acuerdo con el diario internacional de The Guardian, habitantes de la ciudad de Auckland, se han visto hostigados por la presencia de las aves salvajes, quienes han invadido huertas, jardines y otras áreas públicas.

Debido a las medidas que tomaron las autoridades del país, cerrando actividades y negocios, con el fin de detener la propagación del virus, se suspendió la reubicación de estas aves cuya presencia aumentó en 2019.

Pese a que su presencia resulta inofensiva para varios habitantes que incluso los alimentan, esto ha provocado que aparezcan otros animales como ratas, en búsqueda de las sobras de comida que dejan los pollos, sin contar los desastres causados en algunos jardines.

