De Inglesita

En los últimos días, distintos medios han reportado que Napoli se sumaría al interés por los servicios del atacante. Recordemos que desde antes del parón, se manejó que Manchester United también le buscaba.

De lo que no hay la más mínima duda, es que Raúl Jiménez es un delantero completísimo para los estándares del futbol actual. No es el típico 9 de área que únicamente va bien de frente con la pierna o la cabeza. El ariete sabe moverse por banda, es potente y tiene regate para resolver situaciones o generar peligro.

Viéndolo así, ¿sería Napoli un lugar ideal para él? Incluso se llegó a meter, entre el mar de rumores, a la Juventus y Bayern Múnich. Todos estos equipos coinciden en que necesitan un centro delantero, ya sea por escasez de goles, o porque su titular está en la etapa de declive.

Por la edad de Jiménez (29), a donde sea que llegue tendría que pensar en ser titular. A ver, sé que quien lo fiche tampoco pensaría en que fuese suplente, pero de entrada suena complicado que le quite el puesto a un Lewandowski o a Cristiano Ronaldo. Y visto desde ahí, y añadiendo que ya conoce el nivel de la Premier League, el club que más me gusta para que llegue es el United.

Napoli lo descarto no por ser menor equipo junto a los mencionados, sino por la referencia que tenemos de Hirving Lozano. Con los “Red Devils” sería titular siempre, aunque tendría que evaluar el plantel y las aspiraciones que tenga, porque evidentemente los de Old Trafford no aspiran a lo que la “Vecchia Signora” o “Los bávaros”.

Los Wolves deben hacer caja y venderlo este próximo mercado. Estarán conscientes de que su precio se habrá devaluado por la pandemia, ya que no todos los clubes tendrán oportunidad de pagar cifras exorbitantes como de costumbre, y arriesgarse a que acuerde irse gratis con otro equipo una vez finalizado el contrato, sería un riesgo absurdo por tomar.

Veremos cómo responde Raúl en las últimas fechas que quedan por jugarse en la Premier, ya que aún tienen la enmienda de meterse en los primeros lugares para jugar Champions o Europa League la próxima campaña.

Raúl Jiménez ha marcado 26 goles y dado 13 asistencias en Premier League en 67 apariciones con los Wolves.