"Estamos necesitados de silencios. Es la única explicación que le veo a todo".

Ayer, una mujer maravillosa ofreció sus manos para ayudar. A ella le dedico esta columna. Nunca me ha leído, siempre hay una primera vez. ¡Gracias por la inspiración!

Creo que cada uno está roto de mil y una formas. Esta pandemia revela lo peor y lo mejor de la condición humana; deseo apelar y hablarle a la bondad. Así de simple y sencillo. No es tiempo de dividir. Quien divide resta, entiéndanlo como deseen, divaguen, pero ruego dejar a un lado cualquier tipo de elucubración.

Cumplamos cada uno con el rol que nos toca y hagámoslos bien, de forma discreta y sencilla, sin alardes, uniendo, perdonando, trabajando, cada uno asumiendo culpas y eliminándolas. De poco o nada sirven, en ello se sustentan todos y cada uno de los conflictos históricos: en la incomprensión. "La gran enfermedad mental del mundo en este nuevo siglo no será la esquizofrenia, sino el fanatismo". Aplíquese a cualquier expresión...

Tendamos, no levantemos muros. La incomprensión hacia el otro, al que catalogamos como "diferente", nos hace muchísimo daño. ¿Y si apelamos a dichas expresiones y abrazamos lo diverso en todas sus formas? Caray, advertimos el tamaño de crisis que se nos viene encima, pero andamos ocupados en juzgar, criticar, dividir.

Crisis representa la mejor oportunidad de hacer las cosas distintas, regresar a lo básico, atemperarnos, aprender del error, ofrecer disculpas, ser un poquito más humanos, mejores personas, vivir en el aquí y el ahora, sencillos, libres, alivianados, comprensivos, justos, éticos.

Sé que el mundo, casi a golpes, nos pide dejar de causarle tanto daño. Nuestros océanos se contaminan, muchas especies mueren. Recobremos el rumbo, la brújula, dimensionemos, centrémonos, seamos más compasivos, empáticos. De formas cruentas y dolorosas, cada día nos ofrece posibilidades extraordinarias. Las oportunidades existen, cuestión de saberlas mirar...

Por ejemplo, reconocer el error. Prefiero escribir desde la discreción porque los tiempos reclaman justo eso. No es momento de alardes, en ningún sentido.

Llegó el tiempo de poner la vista en lo importante para cada uno de nosotros.

De las crisis sí se aprende, si se quiere. Solo a nivel personal podremos salir fortalecidos de este encierro y los cambios de paradigma, porque el mundo jamás volverá a ser igual. Mi apuesta es que sea mejor.

Apelemos a la unidad, no a la división, no al racismo, no a ningún "ismo".

Cada quién desde su trinchera construya, abone y riegue, nadie lo hará ya por nosotros.