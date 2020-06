Lagunero gana en culturas urbanas

Desde muy chico, Mack comenzó a pasar su lápiz en el papel y así trazar dibujos, con el pretexto de las tareas escolares. Recuerda que esos detalles fortalecían su conocimiento. Su práctica pasó los umbrales del tiempo hasta convertirse en un modo de sustento y de vida.

Para el lagunero, el arte visual le inculcó disciplina además a través de su empeño. Podía pasar horas y horas delante del papel para que aquella reproducción se consolidara lo más perfecta posible. El destino lo trasladaría años más tarde a las calles de la colonia El Dorado, en Gómez Palacio, donde conocería la técnica del grafiti para plasmar su expresión en los espacios públicos.

Así, las artes visuales han formado parte de la vida de Mack y su colectivo 2E Crew. Una necesidad que se ha convertido en un bálsamo para los días difíciles. Fue en días pasados cuando Mack resultó ganador de la categoría Arte Urbano, de la convocatoria de Culturas Urbanas LATAM.

Culturas Urbanas fue un certamen dirigido a hombres y mujeres jóvenes de América Latina, el cual buscó impulsar el papel que juegan las juventudes como objetos de cambio, invitándolos a participar en asuntos de interés colectivo.

Las obras solicitadas debían cubrir requisitos como que el tema girara en torno a la campaña #AhíTeVesCovid19 (nueva normalidad, consecuencias de la pandemia, confinamiento y medidas preventivas), no incitar a ningún tipo de violencia ni consumo de sustancias psicoactivas ni promover la discriminación.

Fue el propio confinamiento lo que obligó a Mack para inscribirse en el concurso. Por necesidad creativa tomó la decisión de dibujar unas ilustraciones para aplicar como pegatina.

"Me inscribo, mando el primer video y salí bien calificado. Paso a la segunda ronda, mando otro video con un trabajo final, el de San Gatell y con ese gané".

Entre los jueces que evaluaron a Mack se encuentran Humo (pilar del grafiti en México) y el lagunero Máscara.

El discurso del proyecto de Mack consistió en realizar un reconocimiento a aquellas mujeres que trabajan en el sector salud. Empezó haciendo una ilustración de su hermana, quien se desempeña como enfermera, en señal de agradecimiento.

"Casi nunca le agradecemos de alguna forma simbólica su apoyo. Como es enfermera, siempre que nos sentimos mal en la familia recurrimos a ella. Y ella, por su vocación y preparación nunca dice que no, siempre está en servicio".

Después comenzó a trabajar con otras mujeres del área de salud, como doctoras y enfermeras del ISSTE o de la Cruz Roja. Así terminó cuatro ilustraciones.

Su proceso empieza realizando un boceto pequeño para después trasladarlo a formato mediano. Ese tamaño se llevaría a las calles para ser plasmado en los muros y permitir una lectura visual de los trabajos.

"Al final tuve muchas inquietudes sobre qué pensaba la gente sobre Gatell. En lo personal tengo muy buenas referencias y lo he seguido. Si no tuviéramos a ese tipo, no me imagino quién podría estar llevando a cabo su trabajo. Entonces, hice una encuesta con mis contactas para ver su percepción".

Las opiniones fueron divididas, por lo que Mack decidió realizar la última ilustración sobre el subsecretario de Salud.

"Lo ilustro como el típico santo que estamos acostumbrados a ver. Con el logotipo de la salud en medio y una corona formada por clavos que simula el coronavirus. Los clavos simbolizan todos aquellos ataques a los que están expuestas las personas que a veces están preparadas pero gente no preparada los critica".

Las ilustraciones de Mack se gestaron primero a través de fotografías que fueron plasmadas en papel, luego el artista remarca los bocetos con marcador y los lleva a gran formato.

"El reconocimiento de las personas a quienes estoy haciendo un reconocimiento, se multiplica. La gente se da cuenta de lo importante que son esas personas para lo que estamos viviendo".