Difícil poner cara

"Hemos domado a la pandemia", recitó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apenas unos días atrás y lo que fue antier y ayer; los contagios reportados antier y ayer ya rozaban los cinco mil diarios. La tendencia y la curva de contagios lejos de aplanarse se muestra ascendente, aunque en el último reporte sí hay una disminución.

Quizá lo rescatable es que a nivel nacional las autoridades reportan que el número de camas hospitalarias ocupadas es de 12,197 de las 23,906 disponibles, es decir, el 46 % están ya ocupadas y se dispone de un poco más de la mitad. En tanto, el número de las estaciones totales para una posible intubación es 8,188 y de las cuales 3,125 están en uso, mientras aún se cuenta con 5,063, más del 60 %.

Leído de esa manera es claro que, aunque sea a nivel de discurso, no parece que el sistema de salud vaya a colapsar en el corto plazo. También el presidente dijo semanas atrás que uno de los objetivos era evitar una posible tragedia por enfermos de COVID-19 que padecieran o incluso murieran simplemente porque no se les pudiera ofrecer atención médica, pero ahora parece que se ha logrado, aunque no vale la pena siquiera discutir racionalmente la eficacia del manejo de la pandemia por parte de la autoridad federal.

Por otro lado, en el plano económico, las noticias malas no dejan de llegar a caudales. Algunas son fortuitas, como la devastación que ha generado y generará el coronavirus, pero por otro lado están las decisiones que se toman en casa: la cancelación de la inversión multimillonaria ya en marcha de una empresa cervecera en Mexicali, dejando claro que el Estado de derecho no es tal en este país; el decreto en materia energética que emite el Gobierno modificando de facto el marco regulatorio observable y encima privilegiando el monopolio eléctrico que restaurará el uso de combustóleo y carbón mineral, ambos altamente contaminantes, contra decenas de inversiones ya proyectadas de plantas de generación de energías verdes como la solar y la eólica.

México sufrirá que más de un millón de compatriotas se queden o ya se están quedando sin empleo y la respuesta del presidente es que hay que abrocharse el cinturón y que con su sola voluntad las cosas volverán a su correcto cauce.

Se está llegando al extremo que dependencias tan vitales para el Estado como los son tribunales jurisdiccionales tengan que andar generando negociaciones que los pueden orillar a perder su autonomía en aras de generar ahorros malentendidos. Rebajar 25 % de salario a magistrados que tienen la encomienda de administrar justicia y hasta en algunos casos de justicia distributiva donde los jueces están obligados a defender si ha lugar a los débiles versus a los poderosos, no es buena idea, y si además de ello el propio presidente declara que la mayoría de los jueces son corruptos, no hace otra cosa que dañar a los que él dice quiere proteger: a los pobres.

Ayer por la madrugada por fin llegó la lluvia a La Laguna, amainando un poco el calor sofocante que se sentía desde el domingo. Lo malo con esto es que, como siempre sucede, apenas un viento o alguna precipitación pluvial, por más ligera que sea, genera interrupciones abruptas en varias zonas de la ciudad. En mi caso, una vez la instalación de Comisión Federal de Electricidad sucumbió, dejando al sector habitacional donde moro sin suministro de fluido eléctrico por más 9 horas. Claro que al hacer el reporte el operador que contesta la llamada de auxilio dice que el compromiso de CFE es restablecer la falla de entre 1 a 4 horas. En esta ocasión les tomó 10 y no es la primera vez.

Así entonces está difícil poner buena cara a la reactivación económica si por un lado los contagios están en su punto más alto y por otro la economía se conduce con una anacrónica carga ideológica y una clara ineptitud del cuerpo gubernamental.