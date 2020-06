María, la joven indígena de Chiapas que mantiene a su comunidad libre de COVID-19

Conoce a María Micaela Jiménez, una joven indígena de Chiapas que ha sido la única en su comunidad en tener acceso a educación superior.

Actualmente cursa el sexto semestre de enfermería, por lo que su vocación la motivó a cuidar de su comunidad, Esperanza Porvenir ante la pandemia del COVID-19.

En ella viven cerca de 500 personas, de las cuales ninguna ha presentado síntmas, ni ha resultado postiva al virus.

Esto es gracias a la pasión de María, quien tomó todas las precauciones, medidas e información de la enfermedad y la tradujo a su lengua natal, el Chol para educar a todos los locales sobre lo que se debe hacer ante la situación que vive el mundo.

“Yo me informo, veo qué dicen las autoridades de salud y a partir de ahí lo traduzco a nuestra lengua que es el chol para que todas las personas me entiendan porque hasta ahora no hay información en nuestra lengua en los medios, pero eso no puede ser impedimento para que la gente pueda estar a salvo y cuidar su salud”, dijo durante una entrevista.

Gracias a la Organización de las Naciones Unidas de México su historia se pudo difundir, recibiendo el reconocimiento por parte de miles de mexicanos.