Critican a Paw Patrol por presentar a un policía de forma 'positiva'

La muerte del afrodescendiente George Floyd a manos de la policía, en Estados Unidos, 'revolucionó' el mundo generando una ola de debates y controversia en torno a la policía, sin contar los desastres que se han presentado durante las manifestaciones.

Aunque pueda parecer absurdo, algunos manifestantes han dirigido su atención a la serie infantil Paw Patrol, por 'mostrar a los policías de una manera positiva'.

La caricatura que es protagonizada por un niño experto en tecnología, quien lidera a un grupo de seis perritos dedicados al rescate, ha sido duramente criticada porque uno de los personajes caninos representa a un policía.

Algunos usuarios en redes sociales han solicitado que el programa deje de ser emitido o que bien, el personaje de 'Chase', el perro Pastor Alemán policía, sea omitido de la serie, con el fin de no representar una versión 'positiva' de los agentes del orden.

Everyone talking about paw patrol remember CHASE is the only cop. Don’t talk shit about rubble EVER again pic.twitter.com/iC7nHWHJa1 — every villain is lemons (@tudiscojoseph) June 10, 2020

PEOPLE ARE ACTUALLY MAD THAT WERE JOKING ABOUT DEFUNDING PAW PATROL LMAO WHAT pic.twitter.com/v6kPlIo6j1 — ace (@aceadoresyou) June 10, 2020

Por supuesto, no tardaron en aparecer personas que calificaron estos comentarios como 'ridículos', ya que el programa es simplemente una caricatura para niños que nada tiene que ver en el asesinato de Floyd y el actuar de la policía.

Paw Patrol? They’re really trying to cancel Paw Patrol? Give me a fucking break #CancelCulture pic.twitter.com/3anmPEkoIp — rex (@rex_vikadontis) June 11, 2020

Cabe destacar que Paw Patrol se sumó en redes sociales al movimiento que surgió para reclamar justicia por la muerte de George Floyd.