VIDEO: Mujer es arrastrada del cabello por asaltante en motocicleta

Una mujer protagonizó estremecedores momentos durante un asalto, en el que su cabello terminó enredado en la motocicleta del atracador, lo que provocó que fuera arrastrada por el pavimento.

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos trascendieron durante este lunes en Buenos Aires, Argentina, donde la víctima identificada como Celia Chaparro, de 46 años, fue interceptada por el sospechoso al llegar a su domicilio tras realizar algunas compras.

Un video registrado por cámaras de seguridad del lugar, muestra el momento en que el sujeto a bordo de una motocicleta intenta darse a la fuga tras arrebatarle sus pertenencias, momento en el que Celia cae y su cabello queda atorado en la rueda trasera, provocando que sea arrastrada por el individuo.

Desesperado por intentar huir, el sujeto golpea a la mujer para que suelte la moto creyendo que Celia se aferra a ella. Debido a la conmoción vecinos de la zona salieron en ayuda de la mujer, momento en el que el sujeto prefirió abandonar el vehículo para darse a la fuga.

"Me pidió que le diera todo, no sé si me empujó o me caí. Tenía mi carterita de mano en un brazo y la bolsa de compras en la otra. Cuando aceleró y giró me agarró el pelo. Lo que pensaba en ese momento es que no tenía un arma porque de otro modo, me mataba. Él estaba enloquecido y se quería ir", detalló Chaparro para Canal 13 de Argentina.

Pese a que el responsable se dio a la fuga, éste pudo ser detenido al día siguiente por las autoridades argentinas, identificándolo como Gonzalo Federico Sandoval, 'Pochi', de 23 años.

