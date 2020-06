Reacción de un gato tras probar helado se vuelve viral

Publicado originalmente por la usuaria en TikTok, Sabrina Bernatchez, residente de Quebec, Canadá, el material muestra a un felino con un hombre que le da a probar un poco de helado con una cuchara.

Al sentir el sabor del postre helado en su lengua, el animal parece tener lo que se conoce como 'congelamiento cerebral', debido a su reacción, la cual se ha convertido en blanco de risas por lo 'cómica' que resulta.

I think we should all watch this cat try ice cream for the first time. pic.twitter.com/Y5t5nuMiDI