Propondrá AMLO que el Sistema Anticorrupción tenga solo una sala nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que propondrá que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tenga solo una sala nacional y no cinco salas regionales adscritas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), para que resuelvan las faltas administrativas graves cometidas por corrupción de los servidores públicos.

"Este instituto anticorrupción iba a tener salas regionales, más la sala central estamos hablando como de 300 cargos, imagínese cuánto cuesta eso, entonces vamos a hacer una sala nacional que atienda todo".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que el SNA era una manera de simular de que había justicia y de que había honestidad.

En 2015, se creó el SNA mediante una reforma a la Constitución que preveía la creación de cinco salas regionales anticorrupción adscritas al TFJA.

Las salas anticorrupción estarían encargadas de substanciar los procedimientos por responsabilidades administrativas graves e imponer sanciones y multas por actos de corrupción.

No obstante, desde 2017 los nombramientos de los 18 magistrados anticorrupción están congelados en el Senado de la República.

En ese contexto, el presidente López Obrador dijo que tiene pendientes como 20 nombramientos, pero se da su tiempo para hacer las propuestas, porque no hacen falta y así vamos ahorrando.

"No pasa nada porque no cumplen una función básica, tengo como 20 nombramientos lo que me corresponde a mí, por cada uno son como 200 mil pesos mensuales, en términos generales es ahorrar", dijo.