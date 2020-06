Reclama AMLO a directora de la CEAV por difundir documento sobre recorte

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana de jueves que no se eliminarán los recursos destinados para víctimas y familiares de personas desaparecidas, puesto que en el decreto de austeridad del gobierno federal los temas relacionados con derechos humanos fueron clasificados como prioritarios, pero reclamó que Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), haya divulgado que habría un recorte en el presupuesto federal para esta institución.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo federal informó que este jueves, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), atenderá a los familiares de víctimas que desde hace una semana mantienen un plantón frente a Palacio Nacional.

"Conozco sus peticiones, no deben de preocuparse porque no van a suprimirse los recursos destinados a familiares de víctimas, no se suprime. Hubo una mala información, como todo, distorsionan las cosas.

"Y en este caso hasta contribuyó la directora (Mara Gómez Pérez) porque ella dio a conocer un documento, cosa que no debió hacer. Es libre, puesto que aquí no se le impide a nadie que se manifieste".

En este sentido, el mandatario indicó que el decreto de disminución de recursos es para gastos de operación y de servicios generales.

"Y desde antes de eso empieza la protesta y de manera injustificada, porque los derechos humanos se consideraron como prioritarios en el decreto y no aplica para los proyectos prioritarios; hubo un problema de comunicación".

"¿Cómo vamos nosotros a dejar sin apoyo a familiares de víctimas? ¿Cómo vamos a dejar sin medicina a los niños enfermos de cáncer? Bueno ni a los que reciben becas de estudio para posgrado en ciencias, creadores, escritores artistas. No podemos hacer eso".

Señaló que lo que se busca es que no haya manejo discrecional y transparentar el manejo de recursos federales, y "entregar los apoyos de manera directa. Si es una familia con una persona desaparecida, se le está entregando un apoyo de conformidad con la ley, entregándoselos de manera directa, ya sin intermediarios".