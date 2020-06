El Espacio de Cerpa

El deporte que entró en plena pandemia, fue la NBA y después de casi dos meses y medio de expectación, el semáforo se encuentra todavía, en luz roja y aún se topan con algunos impedimentos que deben suprimirse pero la idea se encuentra en marcha para que el mejor basquetbol del planeta, vuelva a reanudar la campaña 2019-2020 y si el proyecto llega a un buen término, el deporte ráfaga estará en un plan distinto a todo lo que hemos visto.

El ver los juegos de postemporada en una pequeña duela y sin aficionados, será algo raro pero estamos seguros de que será un baloncesto verdadero con resultados reales y que, un verdadero campeón, será entronizado donde serán los mismos jugadores que se encontrarán con sus mismos equipos con los que estaban en el mes de marzo pero tomando en consideración más allá a los que no se estiman como entusiastas de este maravilloso deporte, puede parecer y lo más seguro, una temporada distinta por lo que ya se sabe.

En medio de este instante, no es un descanso después del Juego de las Estrellas porque son 20 semanas de pausa obligada y no hay preliminar para ello y con algunas exclusiones como John Wall de los Hechiceros de Washington o el caso de Kevin Durant de las Redes de Brooklyn, tendremos que pensar que no son las mejores condiciones para todos los equipos y en particular para los que tenían problemas de lesiones antes de que el desgraciado virus, hiciera de las suyas deteniendo todos los sectores de la sociedad incluyendo al deporte pero tenemos que ser realistas de que habrá más lesiones y problemas una vez que las organizaciones abran los campos de entrenamiento y hasta tomando en consideración de que se podrían darse ocho juegos para que los jugadores se pongan a tono antes de la premura de los playoffs.

Lo último que nos llega a nuestra memoria de teflón, es que los Lakers derrotaron a los Bucks y a los Clippers en un fin de semana con LeBron viendo la mayor parte del tiempo, en contra de Antetokounmpo y Kawhi Leonard y perdiendo ante los Nets (Bueno las Redes pues) sin embargo aunque fueron dos de los últimos tres encuentros que han tenido, también fue hace tres meses y podemos asegurar que el ex-jugador de los Cavaliers, estará dispuesto y formal, para la continuación de la temporada y si la escuadra que dirige Frank Vogel puede volver a defender como lo hicieron en las últimas semanas, tienen una buena oportunidad de ganar su título diez y siete.

Viendo lo letales que están los Lakers en la transformación y cuánto dependen de una defensa revuelta donde el 28.5 por ciento de sus puntos que es lo más alto de la liga les han llegado por un quiebre rápido o de segunda oportunidad, no se les puede poner demasiado hincapié en su propia defensa donde Anthony Davis en el centro, el equipo ha estado mejor a la hora de protegerse. QUE REGRESE YA !