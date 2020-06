Taibo, en silencio ante corrupción en el FCE Colombia

Con la renuncia que Paco Ignacio Taibo II le aceptó al escritor colombiano Nahum Montt, quien dirigía el FCE Colombia y fue acusado de abuso de poder y conflictos de interés, no se le pone punto final a la presunta corrupción y mal uso de fondos de la subsidiaria del Fondo de Cultura Económica en Colombia, que está establecida como empresa colombiana, pero que es una empresa con capital mexicano.

No se sabe si hasta el momento hay un procedimiento legal iniciado en Colombia impulsado por el Fondo de Cultura Económica en su carácter de accionista mayoritario. La editorial mexicana se negó a responder a esa y a otras preguntas que se le hicieron llegar, con el argumento de que no tenía nada que agregar al comunicado que emitió el domingo 31 de mayo; sin embargo, se espera que solicite una investigación por mal uso de recursos "irregulares" que tiene confirmados desde noviembre de 2019 y que contravienen la política de austeridad no sólo del FCE sino impuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras acceso a conversaciones electrónicas que contradicen las declaraciones del director del FCE, Paco Ignacio Taibo II. Públicamente ha dicho que le llamó fuertemente la atención a Nahum Montt, pero en mensajes privados le mandaba a decir: "El Fondo es tu casa, pero no se la dejes a nadie" y lo estimulan a seguir con lo que llaman la "Operación Bogotá".

Ni las leyes mexicanas ni la Secretaría de la Función Pública permiten iniciar un proceso por delitos de corrupción contra el director de la filial colombiana, sin embargo el Fondo de Cultura Económica sí puede empujar una investigación en Colombia contra Nahum Montt, al menos por dos delitos: uso indebido de la tarjera de crédito corporativa, y administración desleal que tipifica el Estatuto Anticorrupción de Colombia, que aplica a las instituciones públicas pero también a las empresas privadas.

Además hay dos procesos más que podría iniciar el gobierno colombiano, el primero desde el Ministerio del Trabajo, donde hay una queja por despido colectivo, y el segundo, desde el Ministerio de Cultura y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá por modificar, sin permiso, el estacionamiento del Centro Cultural Gabriel García Márquez (tiraron la bodega de libros), obra arquitectónica del colombiano Rogelio Salmona que desde 2017 cuenta con la declaratoria de "Bien de Interés Cultural".

La corrupción en el Fondo de Cultura Económica en Colombia fue denunciada por la Liga Contra el Silencio y Mexicanos contra la Corrupción a través del reportaje "El rey se pasea desnudo: corrupción en el FCE Colombia", donde denunciaron, con base en una decena de testimonios y un buen número de documentos, los contratos millonarios que el escritor colombiano Nahum Montt firmó con tres empresas sin trayectoria, de las cuales es socio su hijo Germán Montt.

Hasta el momento no se sabe qué acciones emprenderá México ni tampoco las que podrían iniciarse en Colombia porque al parecer con la renuncia aceptada a Nahum Montt se acabó el problema. Se buscó al escritor colombiano y en una breve comunicación dijo: "Yo ya no tengo nada que agregar. Pasé la renuncia, me la aceptó el director y ya quedó así. Muchas gracias por el interés, pero no voy a decir nada más".

Sin embargo hay una duda sembrada en este largo asunto de malversación de fondos que comenzó a los pocos días de la llegada de Montt a la dirección de la subsidiaria en Colombia, el 4 de abril de 2019, del que se enteró en noviembre la Coordinación de Vinculación Internacional del Fondo, a cargo de Marco Barrera-Bassols, y en la que se supone que el director general, Paco Ignacio Taibo II, tomó cartas en el asunto el 2 de enero de 2020.

Una conversación electrónica del 28 de enero muestra dos mensajes, al menos, de Barrera-Bassols a Nahum Montt, en uno le escribió: "Hola Nahum: Paco miy (sic) contento con los resultados de la operación Bogotá que hizo Ángel. Te manda un abrazo a ti y beso a Nancy".

Ese mismo día, un par de horas después, en un mensaje de voz le dice: "Hola Nahum, de nuevo, oye, lo único que te pido yo es que te concentres. El Fondo es tu casa, pero no se la dejes a nadie, es tu responsabilidad, y bueno pues esperamos que todo lo que se hizo ahorita te permita tener una plataforma para avanzar". Dos mensajes que contradicen la molestia de la Dirección general del FCE y ponen sobre la mesa la pregunta de qué es la "Operación Bogotá".

Uno de los procesos más importantes contra Nahum Montt que el Estado Colombiano tendría que iniciar de oficio, como documentó La Liga Contra el Silencio, es por el Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474 que desde 2011 considera que "la corrupción privada" y "la administración desleal" son tipos penales y se incluyeron en el Código Penal (artículos 250A y 250B).

Camilo Jiménez, miembro del Consejo Editorial de la Liga Contra el Silencio, afirma que esta historia tiene muchas dimensiones: "por un lado están los contratos en cuestión, que son tres contratos que el Fondo firmó con empresas con las cuales estaba vinculado el hijo del gerente"; y el otro asunto, dice, tiene que ver con el mal uso de las tarjetas de crédito corporativas, "ese sí que es un caso privado, es el Fondo de Cultura Económica casa matriz el que tiene que tomar las decisiones y el que tiene que actuar".

Dos funcionarios consultados que laboraron en distintas épocas del Fondo y que conocen los lineamientos de la editorial y las filiales señalan que el coordinador de Vinculación Internacional es el encargado de vigilar y coordinar a las filiales. "La fiscalización de las subsidiarias no corresponde al Estado mexicano, incluso sería ilegal que interviniera y afectaría tratados internacionales; pero estas empresas existen y el accionista mayoritario es el Fondo de Cultura Económica, organismo descentralizado del gobierno federal".

El economista Álvaro Velarca, quien fue director del FCE Colombia de 2016 a 2019 y a quien insistentemente acusan de haber dejado en malos números a la filial, asegura que "en el caso de Colombia el 100% de las acciones de Ediciones Fondo de Cultura Económica SAS (como se llama la empresa) es propiedad del FCE en México, es propiedad de los mexicanos, es propiedad del Estado Mexicano, se financia con recursos fiscales de los contribuyentes mexicanos y están obligadas a transparentar toda su operación".

