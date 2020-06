Piden equipo de seguridad en INER

Por segunda ocasión durante la emergencia sanitaria, trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se manifestaron para exigir equipo de protección adecuado para atender pacientes COVID, pues denuncian que las donaciones que llegaron al hospital están "secuestradas".

Los manifestantes iniciaron su protesta en el edificio de gobierno del instituto, donde personal médico, de enfermería, camilleros, administrativo e intendencia que atienden áreas COVID-19 se concentraron para exigir al director Jorge Salas Hernández la entrega de uniformes y mascarillas de uso médico para la atención de pacientes.

Los trabajadores refieren que los uniformes de tela que les han entregado son para uso de pacientes y no son funcionales para el personal, pues no los protegen de posibles contagios, no sólo de coronavirus, sino de otros virus y bacterias.

También denunciaron que las mascarillas que les dan no son aptas para áreas COVID, pues son industriales, adecuadas para filtrar vapores de solventes y pinturas.

El personal demanda equipo desechable, ya que sus jornadas son de entre ocho y hasta 12 horas continuas y señalan que uniformes de tela hay suficientes, pero refieren que no es lo mismo "material suficiente que material adecuado".

César Mauno, enfermero del INER, indicó que aunque hay uniformes de tela, éstos ponen en riesgo la salud del personal, pues el material absorbe fluidos.

"Cambiarlo continuamente no es opción porque maximiza el riesgo de contagio, el mayor número de contagios justo es cuando el personal se quita el equipo", detalló.

"Tengo dos meses fuera de mi casa, viviendo en un hotel para proteger a mi familia. Tengo hijos y no quiero contagiarlos, pero, ¿de qué sirve si usando uniformes de tela puedo contagiarme o contagiar a otros? No tiene sentido", apuntó.

Por otro lado, Juan, quien forma parte del personal administrativo del instituto, denunció que no le han brindado equipo necesario para su protección y él debe adquirirlo por su cuenta.

"A nosotros tampoco nos han dado equipo de protección siendo que estamos en un área de alto riesgo. Esta situación no sólo ocurre con el personal médico, también con personal de otras áreas como intendencia. Es injusto que nuestra seguridad salga de nuestro salario", precisó.

En tanto, Óscar Ramos López, secretario general de la Sección XVI del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, acusó que autoridades mantienen "secuestradas" las donaciones del equipo de protección que están disponibles desde hace una semana.

"Las autoridades del hospital tienen secuestradas las donaciones de equipo de protección. No entiendo por qué no las han distribuido, si están en bodega, hay batas desechables, hay guantes y son suficientes para dos o tres meses", señaló.