Da medicamento para hepatitis esperanzas

Rodrigo Jácome Ramírez y Adrián Cruz González, investigadores del Laboratorio del Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM, descubrieron que el sofosbuvir -medicamento para la hepatitis C- podría ser utilizado para tratar el COVID-19.

Los especialistas, que estudiaron datos de la secuencia genómica del virus en programas informáticos, indican que su investigación es un primer paso que da pie a otros análisis multidisciplinarios que puedan comprobar la efectividad del fármaco ante la enfermedad causada por este coronavirus, en el mundo ha cobrado la vida de más de 400 mil personas.

Jácome Ramírez aclara que no se trata de una vacuna, sino de una posible alternativa para el desarrollo de un tratamiento. "Con esto se propone que no se siga replicando el virus, de manera que el paciente se recupere. Esto no tiene que ver con el desarrollo de vacunas, sino con el desarrollo de fármacos".