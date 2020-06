Combaten militares al COVID-19

Dentro del Campo Militar Número 1-A, en el corazón de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), militares y civiles libran una guerra sin balas contra la epidemia de coronavirus (COVID-19), que está en su etapa más crítica en el país.

El epicentro es el Sexto Grupo de Morteros, reconvertido en la primera Unidad Operativa de Hospitalización COVID-19, donde un ejército de médicos, enfermeras, paramédicos, choferes y afanadores combate al virus desde su respectiva trinchera.

A un mes de que arrancó operaciones, más de 100 pacientes con síntomas moderados y con requerimientos de oxígeno suplementario vencieron la enfermedad de la mano de médicos militares y civiles, que están juntos en esta batalla.

Al cruzar el filtro de bioseguridad, un largo pasillo con 25 camas se observa en ambos lados del piso. Hay 13 pacientes, algunas están casi recuperadas y otras continúan luchando contra el coronavirus.

Entre ellas se encuentra Martha Ruíz, habitante del Estado de México, quien cuenta que ya superó la peor etapa de la enfermedad y que no sabe dónde la contrajo, hace más dos semanas.

Mientras una enfermera le toma el nivel de oxigenación, la señora de 53 años narra que llegó a la Unidad Operativa de Hospitalización después de haber presentado fiebre alta, falta de aire y dolor en articulaciones, síntomas de COVID-19.

"Empecé con fiebre alta, no podía respirar y me puse muy mal", recuerda, pero ahora ha comenzado a recuperarse: "Las articulaciones ya me empezaron a funcionar bien, ya empecé a caminar un poco".

Está por darse el cambio de turno de 12 horas, pero antes las enfermeras le revisan la temperatura, presión y glucosa a una paciente de entre 50 y 55 años. Luego le colocan un suero.

En tanto esto ocurre, otra mujer hospitalizada recorre el pasillo, pasando las camas y mirando de frente; mientras, otra está sentada en su cama. Se ve pensativa, como si quisiera levantarse animada por su compañera. El estado de salud de las pacientes es estable.

Afuera, familiares de los enfermos comienzan a llegar para saber su estado de salud.

La Unidad Operativa de Hospitalización COVID-19 del Ejército Mexicano -la primera de 30 que se reconvirtieron en el país para dar apoyo contra la epidemia en el marco de la aplicación del Plan DN-III-E- tiene capacidad para 100 pacientes: 50 mujeres y 50 hombres.

Cada día recibe entre tres y cuatro infectados del nuevo coronavirus, aunque también en un día registra hasta ocho altas.