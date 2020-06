Abuelito pierde su empleo como empacador y crea su canal de YouTube

Conoce a Carlos Elizondo, un hombre de 79 años de edad que tras perder su empleo como empacador en Monterrey, decidió abrir su canal de YouTube para compartir sus recetas de cocina.

Con ayuda de una de sus hijas, el Sr. Carlos pudo crear su canal 'Tito Charly', donde hasta el momento suma más de 27 mil suscriptores y ha publicado seis videos.

“Me cayó un poco de sorpresa, pero siempre me han gustado los retos y así me preparo para trabajar cuando ya no se pueda en HEB”, dijo durante una entrevista.

Además, aprovechó su contenido para promocionar sus productos de carne seca, queso y chorizo, mismos que comenzó a fabricar hace aproximadamente un mes al buscar más opciones de ingresos ante la pandemia.

Con poco tiempo 'en línea', don Charly se ha ganado el cariño de miles de internautas de todo el país, quienes aplauden su dedicación y ganas de salir adelante.