Alfaro cometió una imprudencia al culparme de protestas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, cometió una impudencia al culparlo de estar involucrado en las protestas que se realizaron la semana pasada en Guadalajara por la muerte de Giovanni López.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal comentó que quien insulta se "degrada y se acorrienta", puesto que, indicó, no es necesario insultar.

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que los periodistas son un sector que puede cuestionar a todos los actores políticos.

"Le contesté al gobernador de Jalisco, porque ahí es distinto, un periodista, ustedes, pueden cuestionar a todos. Ya no es el tiempo, de que no se puede tocar al intocable, porque así era. Había, hay, una televisora, en aquellos tiempos que decía que no se puede tocar a tres personalidades o instituciones: al Presidente, al Ejército y a la Virgen de Guadalupe.

"Yo pienso que, a la Virgen de Guadalupe, no y ser respetuoso de las religiones, de todas las religiones, ¿pero al Presidente? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no cuestionarlo? Y fuerte, claro. El que insulta, pues se degrada, se acorrienta, no hace falta insultar, pero si criticar.

"Ahora, una autoridad es distinto, o sea, un gobernador que le echa la culpa al Presidente de que está promoviendo una ilegalidad, pues sí comete, si no un delito, pues sí un acto de imprudencia, porque no sólo, es decir: a ver, presente las pruebas, sino a ver, denúncieme".

El mandatario aseguró que como autoridades "estamos obligados a actuar con responsabilidad; pero los periodistas, con toda libertad".

La noche del pasado jueves 4 de junio el gobernador Enrique Alfaro culpó a la "gente" del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar infiltrados a Jalisco para provocar los disturbios durante la manifestación por el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

"Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente (…) Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, que son ellos, justamente, los que han generado todo lo que estamos viviendo".