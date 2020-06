Encuentro con Trump está 'en veremos', señala López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) notificó a los jefes de Estado que, por primera vez en la historia del organismo y debido a la pandemia del coronavirus, la Asamblea General planteada para septiembre ha sido suspendida, por lo que su encuentro su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, está "en veremos", y no descarta que pueda llevarse a cabo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que debido a las complicaciones por la pandemia del COVID-19 se buscará que haya algún tipo de comunicación con el presidente de la Unión Americana y esta puede ser por teléfono.

"La ONU está planteando por primera vez que no haya encuentro de jefes de Estado en Nueva York en septiembre, van a suspender, es posible, la visita de los jefes de Estado, ya nos han notificado. De por sí yo todavía no decidía porque no quiero viajar mucho. Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior, si hacemos bien las cosas aquí, nos respetan afuera, no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa".

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que la visita que había planteado para Estados Unidos era principalmente para agradecer al presidente Donald Trump su apoyo por haber aceptado reducir 250 mil barriles de petróleo extra en el acuerdo con la OPEP y que le correspondían a México, así como por haber apoyado a su gobierno en adquirir ventiladores para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

"Y lo del T-MEC que comienza el 1 de julio, pero como están las cosas, pues está en veremos y lo que sí es que vamos a buscar una comunicación. Puede ser por teléfono, aunque es muy difícil lo del viaje, no lo descarto, pero les hablo de la ONU que no permite la reunión de jefes de Estado, se va a posponer, ya no se va llevar a cabo; claro que, si se da el encuentro con el primer ministro de Canadá (Justin Trudeau), el presidente de Estado Unidos, (sería) con los cuidados sanitarios básicos, pero así está, todavía no sabemos".

El presidente López Obrador aseguró que tiene la ventaja de que Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, es "muy profesional, eficiente" y eso le ayuda mucho.

"Entonces no hace falta que yo esté recorriendo los países", dijo.