NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

En una canción le dice a un hombre que perdió a su novia por haberla maltratado y descuidado. En otra, le pide a una chica borracha que se desahogue y le cuente sus penas de amor, y que se valore. Sech quiso poner a las mujeres primero en su nuevo ábum, “1 of 1”, con temas como “Relación” y “Confía”.

“Que uno pueda aportar aunque sea una idea, un ‘estoy aquí’, creo que es bonito”, dijo el músico urbano a The Associated Press en una entrevista reciente desde su natal Panamá, donde pasa la cuarentena por el coronavirus. “Confía” es su segunda colaboración con Daddy Yankee después de “Definitivamente”, lanzada en enero.

“Quería ser esa persona que te dijera ‘puedes confiar en mí y decirme las cosas’”, dijo sobre el más reciente tema. “También diciendo como que tu problema es que estás buscando tal vez a alguien igual que tu exnovio y si no funcionó, ¡imagínate!, no va a volver a funcionar”.

Apenas un año después de su álbum debut, “Sueños”, Sech lanzó a finales de mayo “1 of 1”, un disco con más cadencia. Su primer tema, “Me olvidé”, incluye instrumentos en vivo como violines y percusiones caribeñas, mientras que cantó con muy poca producción vocal. Pero también se dio la oportunidad de adentrarse en el trap con Farruko en “Arriba”. “Siempre había dicho como que no iba a hacer trap, pero eso era como molestando”, dijo. “En verdad el trap me corre. Yo creo que lo hago también bien, distinto, como que a mi manera... El tema es algo bien ‘cool’ para la disco”.

A propósito de la disco, que Sech dijo que ha echado mucho de menos durante la cuarentena, el músico se imagina que el regreso será con medidas contra el coronavirus. “La idea que yo tengo en la mente es ese flow con tabapcobas”, dijo, pero aún así espera poder regresar. “Esa vibra que te brinda la calle, la disco, los clubs, nada te la va a dar”

Justo esa era la energía que quiso capturar en “Panama City”, una canción que le dedica a la vida nocturna de su ciudad, en la que menciona a Hello Kitty en una rima sobre unas chicas muy calladas, pero fiesteras.“Hice una canción cómo yo me siento, hangeando o haciendo un party en Panamá de discoteca en discoteca con un par de chicas en mi carro, una historia de fin de semana”, explicó.