¿Andrea Legarreta es familiar de implicada en saqueos de la CDMX?

La conductora mexicana de televisión, Andrea Legarreta, ha acaparado la atención de internautas en las últimas horas debido a que ha sido señalada de tener parentesco con una de las mujeres implicadas en los saqueos que se presentaron este lunes en la Ciudad de México.

Las violentas protestas originadas a raíz del Caso Melanie, una joven que fue agredida por elementos de la policía durante una marcha por la muerte de Giovanni López, dieron como resultado el saqueo de diversos negocios de la ciudad.

Entre estos, una tienda deportiva y una joyería que fueron víctimas de saqueo por parte de los protestantes que irrumpieron en los comercios rompiendo vidrios y causando diversos destrozos.

Una de las participantes en los saqueos fue identificada en redes sociales como Elizabeth Legarreta, cuyo apellido inmediatamente fue relacionado con el de la conductora de televisión.

Se viraliza la foto de la prima de Andrea Legarreta y la etiquetan como #LadySaqueo.

Pero no no roben ni causen daño en propiedad ajena



Esto es inaceptable, esta mujer que es prima de Andrea Legarreta destruye la ciudad para mandar saludos. #DestruyoComoLegarreta

Por supuesto, esto no tardó en dividir opiniones entre el público volviendo tendencia el nombre de la actriz de 48 años, junto con los hashtags #TodosSomosLegarreta y #DestruyoComoLegarreta.

Ante esto, Andrea Legarreta compartió un video por medio de sus redes sociales desmintiendo que hubiera algún tipo de conexión entre ella y la mujer señalada en los saqueos.

"No me relacionen con esa mujer que cometió actos de vandalismo. Porque no es familiar mío. Llevar el mismo apellido (si es que lo lleva) no nos hace familia. No apoyo la violencia de ningún tipo. Yo no destruyo, trato de construir", agregó la conductora en su publicación de Instagram.