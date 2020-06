En estos tiempos de ociosidad en casa ya son varios los que han decidido entrarle a ese difícil mundo del azar, y han empezado a realizar apuestas de qué se terminará primero, si las obras del Metrobús o la pandemia del coronavirus. Pues al parecer ninguna de las dos, como tampoco tiene pa cuándo el Parque Lineal del Cerro de las Noas. Y esto se lo decimos porque quien apareció tras varios meses de silencio fue el jefazo de Infraestructura en Coahuila, Gerardo Berlanga, quien encabezó junto a la oficiosa Verónica Soto una visita guiada por las obras del conjunto religioso y monumento al concreto, para lo que también invitaron a la secretaria de Turismo, empresarios y uno que otro colado, quienes hicieron oídos sordos a las recomendaciones de la Sana Distancia que dicta la Nueva Normalidad; incluso, a decir de los subagentes, agotados con la insolada, lo más curioso no fue que don Gerardo diera de nueva cuenta otra fecha de inauguración del "tortubús", sino que ahora cargara con un voluptuoso dispositivo de seguridad.

Dicen las lenguas viperinas que el flamante secretario de Infraestructura quiere terminar al menos una de las tantas obras que tiene en suspenso antes de irse, así como lo leyó. Nuestros subagentes, disfrazados de estación grafiteada de Metrobús, cuentan que Berlanga tiene contado los días como secretario estatal, al menos a la luz pública; incluso ya hay varios apostadores que le ponen hasta fecha, que sería el 1 de julio. Bueno, eso de las fechas es un decir, ya ve usted cuántas veces han aplazado el funcionamiento del BTR.

***

Torreón ya alcanzó prácticamente 100 casos de COVID-19 más que la azotada "Wuhan del norte de México", Monclova, y cada vez son más los que se empiezan a preocupar de verdad porque, según dicen, el alcalde Jorge Zermeño ni suda ni se abochorna, mientras los contagios están imparables y la autoridad municipal poco hace para frenarlos. Nuestros subagentes, vestidos de guantes protectores agujerados, nos comentan que para muestra basten varios botones. Pese a que en Coahuila y por decreto el uso de cubrebocas es obligatorio, en Torreón los conductores lo cuelgan, en el mejor de los casos, en el espejo retrovisor como un 'souvenir' o se lo ponen en el cuello, mientras la gran mayoría ya ni lo usa. Pasan los agentes de Tránsito y mejor se ocupan en aplicar multas a diestra y siniestra a los distraídos conductores que en recomendarles el uso de este elemento y la indiferencia de la Policía Municipal es igual. En los paseos públicos los jóvenes utilizan los espacios deportivos, pero del cubrebocas ni se acuerdan.

En los mercados la misma historia y si se aborda un taxi, ni hablar de los conductores, quienes son muy pocos los que lo utilizan y por evidentes razones menos se lo exigen a los viajeros. A decir de los subagentes, la Administración municipal se ha visto tibia con una buena campaña que les recuerde a los ciudadanos los compromisos básicos para evitar los contagios. El alcalde endosa toda la responsabilidad a los ciudadanos para que se cuiden, pero no ha realizado ninguna campaña de difusión y tampoco ha cumplido con la recomendación que se hizo a los Ayuntamientos para hacer cambios legales que permitan aplicar sanciones a los reincidentes o quienes no cumplan con las medidas de la Sana Distancia. Y en calidad de "mientras", parques, plazas, canchas deportivas... llenas, algo que empieza a preocupar a uno que otro empresario atorado con el pago de la nómina, que no más no ve la hora de que el número de contagios baje para que no retrase más la reactivación económica.

***

El que literalmente está por las nubes es el síndico morenista de la hermana república de Gómez Palacio, Omar Castañeda, quien aburrido de tanto Home Office decidió darse un paseo por las nubes como parte de un supuesto regalo de cumpleaños. A través de las inestables redes sociales se compartió un video de felicitación para el ex íntimo mejor amigo de la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, donde el funcionario presume la vista aérea de la región desde un vuelo particular en helicóptero mientras celebra un año más de vida. El ostentoso regalo dista mucho de la austeridad que tanto pregonan el jefe de jefes de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, y la alcaldesa, aunque sea de dientes para afuera, ya que un día sí y otro también se desviven por recordar lo importante que es "poner los pies en la tierra", y al parecer a don Omar le anda gustando eso de "volar alto", algo que en estos tiempos resulta medio peligroso al momento de las caídas, que suelen ser muy dolorosas. Y hablando de tierras gomezpalatinas, quien aprovechó la pandemia para dar apoyos a los más necesitados fue la regidora y excandidata del devaluado Partido Revolucionario Institucional Anavel Fernández, nomás que dio la lista equivocada para las despensas, y en lugar de donar alimentos de la canasta básica, pareciera que estaba cooperando para una "carnita asada", pues se le vio entregando solo bolsas de cebollas y chilacas. Esperemos que al menos también haya acompañado las despensas con limones y queso.

***

Ante la inminente alza de contagios del implacable y fastidioso COVID-19 en La Laguna, el discurso de las autoridades y las "férreas" acciones terminan por diluirse frente al actuar de uno que otro despistado funcionario, esto porque de seguro leyó que los alcaldes de La Laguna de Durango han sido los más "duros" a la hora de aplicar sanciones para los ciudadanos que rompan las medidas sanitarias; incluso hasta han puesto a realizar trabajo comunitario a los "rebeldes anti COVID". Y es que, aunque resulte difícil de creer, el Ayuntamiento de Lerdo quitó hasta las bancas de las plazas, pero parece que estos mensajes de corresponsabilidad no llegaron a oídos de sus directores, ya que nuestros subagentes, disfrazados de gel antibacterial rebajado al 50 por ciento, cuentan que en la reunión extraordinaria que sostuvieron los alcaldes laguneros con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, para tomar nuevas medidas contra el peligroso virus hubo un director municipal de Lerdo que, sabiendo que un familiar cercano es positivo a coronavirus, y además estuvo contacto con él, decidió acudir a la plenaria, sin ninguna medida sanitaria básica, como el portar cubrebocas. Incluso interactuó con los demás funcionarios de manera negligente, quienes por pena no le decían que acatara las indicaciones de salud. Un par de días después, su jefe, el despistado alcalde de Lerdo, Homero Martínez, se enteró de que su director municipal era un caso sospechoso, y cuando le habló, el funcionario ya se había aislado con todo y celular. Esta coyuntura la replicaron sus homólogos de los otros municipios para hacer lo propio y dizque hacer como que trabajan desde casa. Ahora sí que don Homero debería aprovechar las pruebas que le ofrecía el Gobierno de Coahuila para aplicarlas a su gente más "cercana".