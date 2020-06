Mapa visibiliza a las escritoras mexicanas

Luego de detectar la ausencia de mujeres en las actividades del curso denominado Escribir en Libertad, organizado por la Brigada Para Leer En Libertad, la escritora Esther García cuestionó el por qué no invitar a las plumas femeninas a ser parte de este encuentro, obteniendo como respuesta que las únicas tres mujeres que habían invitado no pudieron participar por diversas razones, y de ahí en más no tenían otras referencias de escritoras que encajarán en esta actividad.

Por ello, García lanzó un mensaje en Facebook invitando a sus contactos a nombrar a todas las escritoras que se desenvuelven a lo largo y ancho de la república, esto, para demostrar que no solamente existe actividad literaria femenina en Ciudad de México, sino que cada estado cuenta con gran variedad de propuestas y en todos los géneros. "Hubo muchas respuestas y dije 'bueno es que no solamente quiero que se quede como en un hilo de redes sociales'. Entonces me acordé un poquito del trabajo de la geóloga María Salguero del mapa de feminicidos y dije 'pues esa es una herramienta muy buena', no hacerlo como una geolocalización precisa, pero sí como que punto por punto de la república poniendo a las escritoras, el lugar de residencia o las que sigan en su lugar de nacimiento". Y aquí, es como en forma de una metáfora, las escritoras han sido colocadas en el mapa, de cuál, según Esther García, "muchos años han sido borradas". Para ella esta iniciativa es importante pues "nombrar es existir". Relató que el mapa, que está disponible solo con teclear Escritoras mexicanas contemporáneas dentro de la aplicación de Google Maps, actualmente contabiliza el registro de más de 250 mujeres que de algún modo dedican su vida a la creación literaria. "Ha sido muy positiva la respuesta y las vistas del mapa ya vamos a llegar a 20 mil. También he tenido respuesta de escritoras que viven en Europa, en Estados Unidos y Canadá, pero hasta ahorita hemos mapeado solo a las mexicanas que viven en México. Se me ha ofrecido ampliarla, yo creo que cuando ya termine con todas las que residen aquí en México, haremos el siguiente paso que es ampliarlo a internacional", manifestó. Sobre los requisitos que se toman en cuenta para anexar la información de las escritoras al mapa, es primero, que al menos tengan un libro publicado en físico por alguna editorial registrada "y aparte de esto tengan antología, alguna beca, alguna distinción, algún premio ya sea estatal, nacional o internacional, además de anexar su semblanza en tercera persona". García informó que toda la información deberá ser enviada al correo [email protected] Sobre la edad permitida para ser parte del mapa dijo "estoy tomando en cuenta a las escritoras más veteranas, que son Elena Poniatowska y Margo Glantz, ellas nacieron entre 1930 y 1935; entonces a partir de 1930 considero a las autoras que estén en el ejercicio literario actual". Sobre el objetivo principal del mapa, señaló que "es darle difusión y visibilizar el trabajo de las escritoras mexicanas a lo largo y ancho del país. Hay muchas voces de una alta gama literaria en México". Por otro lado, Esther García informó que ligado a esto y apoyadas por la Fundación Elena Poniatowska el próximo jueves 11 y viernes 12 de junio se realizarán las primeras actividades con la participación de algunas de las escritoras ya anexadas al mapa. "Vamos a tener nuestra primera actividad que son estas mesas de diálogo para descentralizar la escritura, gracias al apoyo de la Fundación Elena Poniatowska, las vamos a hacer por medio de zoom . Estará un enlace de la página de la fundación para que puedan entrar en vivo y en directo para ver las mesas de diálogo con autoras de diversos puntos del país". El primer día, ella misma fungirá como moderadora y participarán Dahlia de la Cerda, Priscila Palomares Monserrat Acuña y Carmen Ávila. Y el viernes12 serán las autoras Elpidia García Delgado, Yelitza Ruíz, Denisse Buendía Castañeda y Nadia Contreras, las que protagonicen el encuentro. Por último, invitó a las escritoras coahuilenses a que manden su información para que así su trabajo pueda ser compartido a través de esta innovadora aplicación.