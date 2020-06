Niega Riquelme ser parte del bloque anti 4T

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer un documento "secreto" que habla de un frente para atacarlo, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se deslindó.

"… en mi imaginaria no existe el proceso electoral del 21, si alguien le hizo llegar esos documentos (al presidente de México) desde acá, desde Coahuila, les digo que yo no estaba. Como dicen en los ejidos de la Comarca Lagunera: "yo no jui (sic)".

El documento fue presentado durante la conferencia de prensa realizada la mañana de ayer.

El presidente dijo que un ciudadano entregó el documento denominado "Rescatemos México; Proyecto BOA", donde se detalla que un grupo de personas trata de atacar la credibilidad del mandatario para ganar elecciones. Entre los mandatarios que vienen en la lista está el gobernador de Coahuila.

Un par de horas después de que se presentara el documento, del cual se desconoce origen, Miguel Riquelme negó formar parte de un plan para dañar al presidente y al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones del 2021. "No sé quién se lo pasaría (el documento denominado Rescatemos a México), y a mí no me avisaron que estaba en el grupo", dijo Riquelme.

"La verdad es que no necesito grupos para poder reclamar lo que necesita Coahuila. Nos juntamos con gobernadores que tienen problemáticas similares y que están enfrentando la contingencia, la seguridad, y la falta de recursos y cosas similares para poder nosotros compartir información. No estamos en un grupo para estar golpeando al gobierno federal…"

En el documento están los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.