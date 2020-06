Niega goberandor de Coahuila ser parte del bloque anti 4T

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer un documento "secreto" que habla de un frente para atacarlo, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se deslindó.

"… en mi imaginaria no existe el proceso electoral del 21, si alguien le hizo llegar esos documentos (al presidente de México) desde acá, desde Coahuila, les digo que yo no estaba. Como dicen en los ejidos de la Comarca Lagunera: "yo no jui (sic)".

El documento fue presentado durante la conferencia de prensa realizada la mañana de ayer.

