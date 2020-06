El teatro como un reflejo social

La escenógrafa, iluminadora y vestuarista Laura Rode, ha sido la cara detrás de más de 30 montajes de ópera y 100 espectáculos más, lo mismo de ballet, que conciertos, musicales y puestas teatrales de todos los géneros, habló sobre lo que pocos ven detrás de los grandes montajes, los procesos del diseño de producción, así como la diferencia entre las puestas en escena de cada país, debido a sus respectivas culturas.

La artista, quien estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), contó cómo fue que comenzó a interesarse por las artes escénicas: "Fui al teatro con mi mamá y me gustó mucho la obra, pero más que los actores, lo que me llamó mucho la atención fue la iluminación y la escenografía, desde entonces empezó mi interés y cada vez que iba a una función de algo, pues más ganas me daban y ahí empezó todo", reveló.

Rode también explicó que un espectáculo no es tan llano como se ve desde el ángulo del espectador: "Es muy curioso, el teatro es por excelencia el trabajo en equipo más completo que hay, porque cada producción que haces es totalmente distinta a las otras, entonces acabas aprendiendo de culturas, aprendes de objetos, filosofía, literatura y muchas cosas diferentes en cada producción".

"Siempre te ayuda gente y tienes asesores y colaboradores, básicamente ese es el tema, hay muchísima gente involucrada, hay incluso productores que piensan que nada más te sientas y a ver qué se te ocurre, pero no es así, planeamos con mucho tiempo de anticipación para estar seguros de lo que vamos a presentar", añadió la escenógrafa, quien cuenta con más de 40 años de carrera.

Explicó además que el trabajo de producción lleva tiempo y debe ser lo más preciso y minucioso posible: "No es fácil presentar algo y que a la primera esté bien, puede ser que envejezca pronto, puede ser que en una semana lo veas y ya no te guste o ya no funcione; yo pienso que el arte es una necesidad de los seres humanos que tenemos de comunicarnos, por eso quieres tener la mejor escenografía, el mejor texto, el mejor vestuario".

Tras cuestionarle sobre el proceso al que se somete para comenzar a trabajar en un nuevo proyecto, expuso: "Todo es un trabajo en conjunto con el director de escena, él lleva las riendas normalmente, él y el equipo creativo tienen que llegar a un concepto de en qué tono van a hablar, en qué estilo y cómo lo van a decir. No es lo mismo, por ejemplo, un texto como Otelo que tiene 420 años, lo puedes presentar muy clásico o más contemporáneo, estás diciendo lo mismo, pero el mensaje es diferente; entonces depende qué es lo que quieres decir o para qué; eso es para que las artes escénicas no envejezcan, siempre tener algo que decir al público que lo va a ver", agregó.

Biografía

Laura Rode * Ha realizado más de 30 montajes de ópera y 100 espectáculos. * Estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. * Es referente del teatro en México.