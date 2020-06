Sustentabilidad: La utopía que no se deja alcanzar

Para no pocos ciudadanos el Día Mundial del Medio Ambiente se ha convertido más en una preocupación que celebración, son mayores los problemas y retos para resolverlos que los logros obtenidos en los esfuerzos que se realizan para evitar continúe el deterioro ambiental que se sufre en todas las escalas de la vida.

A nivel global la amenaza del cambio climático parece superar las capacidades humanas para enfrentarlo, es tan complejo este fenómeno que los esfuerzos de los gobiernos y las sociedades de los países del orbe son insuficientes para evitar suba la temperatura planetaria por encima de los límites que evite estragos en la vida, las recomendaciones seguirán siendo que nos adaptemos o mitiguemos los impactos del calentamiento de la tierra. El efecto dominó o en cascada que derivará en el desequilibrio del sistema climático provocará impactos que tendrán un alto costo en la población humana, la economía y en la propia naturaleza.

Pero el deterioro ambiental también se expresa en otros ámbitos de la vida. Los ecosistemas donde se alberga la biodiversidad continúan destruyéndose aceleradamente con la consecuente pérdida de especies; la intromisión humana en los hábitats naturales ha alterado la vida silvestre al grado tal de que se pierde material genético invaluable y se ha facilitado la propagación de patógenos que afectan la salud humana, como ocurre con las últimas epidemias que padecemos.

El manejo de desechos sólidos y líquidos también rebasa las capacidades humanas de gestionarlos con menos impacto en la naturaleza y la sociedad. El caso del manejo de los plásticos sigue preocupando aún a pesar de los esfuerzos que se hacen por restringir su uso o sustituirlos por materiales biodegradables; resarcir el daño que han provocado, particularmente en los océanos y cuerpos de agua continentales, requerirá grandes recursos y un buen tiempo. Aún estamos lejos de realizar una gestión integral y sostenible de los residuos humanos.

El caso del agua dulce, fundamental para la vida humana y de otras especies, es motivo de preocupación no solo porque aún una parte importante de las personas que habitan este planeta no tienen acceso a agua potable suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas básicas. Como ocurre en los casos anteriores, estamos muy lejos de realizar una gestión sostenible de los recursos hídricos en las cuencas hidrológicas, los problemas de contaminación de este preciado líquido se multiplican por encima de las capacidades tecnológicas y humanas.

Algunos creemos que en el trasfondo de esta problemática que parece conducirnos a un ecocidio están los intereses que se han creado en torno al manejo y uso de los recursos naturales en el planeta, donde las formas de producción que rigen al sistema capitalista se basan en la búsqueda de mayores ganancias económicas por encima de las formas de vida saludables. Son esos intereses fortalecidos durante el período neoliberal que convirtieron la gestión de los recursos naturales en un verdadero tianguis comercial en el que los gobiernos otorgaron a los empresarios las facilidades para realizar su explotación desmedida.

Revertir este proceso de deterioro implica un cambio en el concepto de desarrollo que las sociedades han adoptado durante los últimos siglos y, quizás, del propio modelo en que se ha cimentado la civilización actual. Implica acotar la desmedida ambición que acompaña los procesos de acumulación de capital, regular las actividades económicas expoliadoras de la naturaleza y, sobre todo, tomar conciencia de que solo hay un planeta y que de la salud de este depende la vida de todos.

En México solo se tiene una agenda por la sustentabilidad de manera declarativa. Observamos que el control de los recursos energéticos que realiza el actual gobierno federal no va acompañada de una verdadera transición energética que contemple la reducción o sustitución de las fuentes de energía basadas en los combustibles fósiles. Las áreas naturales protegidas, principales reservorios de vida silvestre funcionan más por la voluntad de los conservacionistas y comunidades rurales que como resultado de una política pública que se aboque a la protección de la naturaleza, las restricciones presupuestarias derivadas de la austeridad franciscana de la República, indican el carácter secundario que tienen entre nuestros gobernantes.

El tema del agua sigue siendo un caos y es, quizás, uno de los cuales destaca por el control monopólico que ocurre al grado de gestar una hidrocracia conformada por grandes usuarios que le dan al agua un valor mercantil por encima del derecho humano a este recurso. El actual gobierno federal tampoco ha atinado una política pública hídrica que atienda este entuerto, los problemas afloran y continuarán multiplicándose a lo largo del país y, ante funcionarios floreros designados en esta área y en el sector ambiental, ojalá que se promulgue una nueva Ley de Aguas que cree un marco legal mediante el cual se dé pauta a poner orden.

Si bajamos la escala a nivel regional, quizás no nos demos cuenta que estamos haciendo el más mínimo esfuerzo para prepararnos ante los impactos del cambio climático. La reducción en la precipitación y el aumento en las temperaturas son dos variables que ya tenemos presentes y no hemos dado un paso importante que denote nuestra capacidad de previsión para crear reservas de agua, problemas tan graves como la sobreexplotación de nuestros acuíferos seguimos viéndolos con lentes no convergentes con la realidad, tal parece que hay un gran temor de tocar los intereses que han monopolizado este recurso y mantienen un patrón de uso expoliador. Por eso decimos, con sobrada razón, que la construcción de esa nueva utopía llamada sustentabilidad está cada vez más lejos de alcanzarse.