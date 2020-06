Policía golpea a dueño de tienda al confundirlo con responsable de robo

De acuerdo a la información adjunta al material, los hechos trascendieron el 15 de marzo en la ciudad de Decatur, después de que Kevin Penn, de 47 años, alertara a la policía de un robo y de su responsable a quien había logrado someter a punta de pistola.

Sin embargo a la llegada de los oficiales, estos sostuvieron una discusión con Penn, lo que originó que uno de ellos arremetiera contra el dueño de la tienda con un puñetazo para ser sometido después por el resto de policías.

El material muestra claramente a uno de los oficiales propinar el golpe a Kevin, arrojándolo al suelo después de que éste les mostrara el arma con la que aseguró había sometido al responsable del robo.

Kevin Penn, business owner, stopped a robbery in his own store and called the police. Cops sucker punch him in the face, breaking his jaw and loosing some teeth. pic.twitter.com/bS9niBv2Nb