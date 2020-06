Nombran a juez penal de Monclova como nuevo magistrado

Hiradier Huerta Rodríguez, juez penal del Distrito Judicial de Monclova, fue nombrado Magistrado por el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Los tres últimos nombramientos a magistrados recayeron en jueces con trayectoria en la impartición de la justicia, y no en funcionarios o ex funcionarios de gobierno que no estaban dentro del Poder Judicial del Estado.

