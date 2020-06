VIRAL: El Golden Gate de San Francisco 'canta' y sorprende a ciudadanos

El 'canto' confundió a algunos ciudadanos, pues creían que se trataba de un sonido proveniente del cielo, pero en realidad era liberado por la estructura.

Este tipo de ondas sonoras nunca se habían registrado en los 83 años de su existencia, por lo que tomó por sorpresa a los habitantes.

Poco después se aclaró que se trata de un efecto en la estructura provocado por algunas renovaciones que se han realizando.

"Engineers designed new sides for the sidewalk to help with wind resistance but didn't take into account the EXTREME sound it creates when wind passes through it. The bridge sings crazy songs now it's so trippy. It hurts the ears and unbearable it's that loud."