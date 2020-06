'Influencer' dice estar embarazada de su hijastro 15 años menor que ella

Una 'influencer' rusa ha sorprendido al público en la red tras anunciar que está embarazada de su hijastro, el cual es 15 años menor que ella.

Marina Balmasheva, de 35 años, y residente de la ciudad de Krasnodar, en Rusia, dio a conocer recientemente que abandonó a su esposo Alexey Shavyrin, de 45 años, para estar con su hijastro, Vladimir 'Vova' Shavyrin, de 20.

La mujer que se dedica a compartir videos relacionados al tema del fitness y que crío a Vladimir desde que éste tenía 7, dijo que comenzó a salir con él el año pasado, dando como resultado de esta relación un embarazo.

La expareja de Marina, Alexey, expresó a medios locales rusos que la relación entre su hijo y la 'influencer' se había desarrollado a escondidas de él, además de estar seguro que 'ella lo sedujo'.

"Ella sedujo a mi hijo, Vova no es capaz de eso. No había tenido novia antes que ella. No eran tímidos para tener sexo mientras yo estaba en casa. Hubiera perdonado su engaño, si no fuera mi hijo. Mientras yo dormía ella salía de nuestra habitación e iba a la de mi hijo. Después de eso ella regresaba y yacía en la cama conmigo como si nada hubiera pasado. Cuando me enteré de todo, exigí el divorcio", agregó el hombre quien alega que todo se trató de una infidelidad por parte de la mujer.

Pese a las críticas, la pareja ha expresado querer continuar con su relación e incluso Marina asegura que hay planes de boda.

Así mismo, la 'influencer' compartió una fotografía en la que se le ve junto a Vladimir cuando él tenía 7 y ella 22, junto a una actual.

"Sé que algunos nos juzgarán, otros nos apoyarán, pero estamos felices", agregó Balmasheva.